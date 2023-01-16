İstanbul TOKİ kura çekimi: Silivri, Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca ve Tuzla kura çekimi ne zaman?

TOKİ İlk Evim Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekimi sürmeye devam ediyor. İstanbul'da yapılacak 50 bin konut için kura çekimi tarihleri, başvuruda bulunan binlerce aday tarafından bekleniyor. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün yapılacak?



İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



TOKİ İlk Evim Sosyal Konut Projesi kapsamında 250 bin konut için kura çekimi sürmeye devam ediyor. İstanbul Tuzla'da 20920, Silivri'de 200, Çatalca'da 540 ve toplam 50 bin konut için kura çekimi yapılacak.



TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri henüz belli olmadı. TOKİ tarafından kura takvimi belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.



TOKİ KURALARI CANLI YAYINDA ÇEKİLİYOR



TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları https://toki.tv/ adresi üzerinden ve TOKİ YouTube internet sitesi sayfasından canlı olarak izleniyor.



TOKİ KURA ÇEKİMİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



TOKİ KURALARI NASIL SORGULANIR?



TOKİ kura çekilişi, gerçekleşen canlı yayının ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.



TOKİ KURA ÇEKİMİ SORGULAMA EKRANI

