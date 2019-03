Global piyasaların yönetim danışmanlığı firması Mercer’ın beş kıtada 231 şehri kapsayan küresel araştırması ‘Yaşam Kalitesi Araştırması’ sonuçları açıklandı.

Bu yıl dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehri yine Viyana oldu. Sıralamada Zürih ikinci, Auckland, Münih ve Vancouver üçüncü sırada yer alırken, İstanbul 130’uncu sırada kendine yer buldu. İstanbul, bu sene en çok yükseliş gösteren şehirler arasında üçüncü sırada yer alıyor. Bağdat hala son sırada yer almasına rağmen hem güvenlik hem sağlık hizmetleri açısından ciddi iyileşme kaydettiği görülüyor.

Mercer’ın araştırmaya bu sene ilk kez eklediği kişisel güvenlik sıralamasına göre, dünyanın en güvenli şehri Lüksemburg olurken onu Helsinki, Basel, Bern ve Zürih kentleri takip ediyor.

İlk 10'da 8 avrupa kenti yer aldı

Tüm dünyada 44’ten fazla ülkedeki 23 bin çalışanı ile 130’dan fazla ülkede faaliyet gösteren ve şirketlerin değişen işgüçlerinin sağlık, varlık ve kariyer alanlarındaki ihtiyaçlarını yönetmeleri için teknoloji odaklı çözümler sunan ve danışmanlık veren Mercer’ın her yıl merakla beklenen ‘Yaşam Kalitesi Araştırması’ sonuçlandı. 231 şehri kapsayan ‘Yaşam Kalitesi Araştırması’ 10 ayrı kategori arasında gruplanan 39 faktöre dayandırılarak analiz ediliyor. Mercer’ın ‘Yaşam Kalitesi Araştırması’, dünyada bu alandaki en kapsamlı çalışmalarından biri olarak çokuluslu şirketlerin ve diğer kuruluşların çalışanlarını başka ülkelerde görevlendirirken adil ücretlendirmesini sağlamak amacıyla her yıl gerçekleştiriliyor.



Araştırmaya göre; küresel ekonomik iklimde ticaret gerginliklerinin ve popülist dip dalgaların hakimiyeti sürüyor. Para politikalarının sıkılaşması ve piyasalarda beklenen çalkantılar gibi endişeler de eklendiğinde uluslararası şirketler, diğer ülkelerdeki operasyonlarını yoluna koyma konusunda baskıyı her zamankinden daha fazla hissediyor.



NEW YORK 100 PUANLA BAZ ALINDI



New York baz alınarak gerçekleştirilen Mercer Yaşam Kalitesi Araştırması’nda Avusturya'nın başkenti ve en büyük şehri Viyana, önceki yıllarda olduğu gibi liderliğini koruyor. İkinci sırada İsviçre'nin en büyük kenti Zürih yer alırken, onu Yeni Zelanda'nın kuzey adasında yer alan Auckland ve Almanya’nın en büyük üçüncü şehri Münih ve son 10 yıldır Kuzey Amerika birinciliğini devam ettiren Vancouver izliyor. 100 puana sahip referans şehir New York, sıralamada 44’üncü basamakta yer alırken, suç oranındaki düşüş ve son on iki ayda terör olaylarının yaşanmaması sebebiyle İstanbul bir önceki araştırmaya göre 4 basamak yükselerek 130’uncu sıraya yerleşti. Türkiye’nin 2018 yılında yabancı para karşısında yitirdiği değer ve yüksek enflasyon, ekonomik bir kriz ortamı yaratmış olsa da bankacılık, kredi kartı kullanımı ve ATM kullanımı sonuçlarına negatif bir etki yansımadığı görülüyor. İstanbul, araştırmanın bu seneki sonuçlarına göre, San Juan ile birlikte sıralamada en çok yükselen şehirler arasında üçüncü sırada bulunuyor.

Bağdat yine dünyanın en güvensiz kenti olarak son sırada yer aldı.

EK ÜCRET YAŞAM KALİTESİNE GÖRE BELİRLENİYOR

Mercer Yaşam Kalitesi Araştırması’ndaki verilerin, firmaların mobil işgücüne yönelik ücret ayarlamalarında ve politikalarında son derece önemli bir referans kaynağı işlevi gördüğünü söyleyen Mercer Türkiye Kariyer Bölümü Danışmanı Güneş Nalbantoğlu, “Firmalar, çalışanlarını bir ülkeden diğer bir ülkeye gönderirken ücret ayarlaması için, çalışanın gideceği şehrin yaşam kalitesi endeksini göz önünde bulunduruyorlar. Çalışana verilmek üzere belirlenen ve ‘Yaşam Zorluğu Ödeneği’ (Hardship Allowance) olarak adlandırılan ek ücret, o şehrin yaşam kalitesindeki yerine göre belirleniyor. Bir şehrin yaşam kalitesi endeksinin düşük olması, yaşam zorluğu ödeneğini yükseltirken, bu durumun tersi geçerli olmuyor. Yani bir çalışan yaşam kalitesi endeksi yüksek olan bir şehre gönderildiğinde maaşında bir düşüş olmuyor” dedi.

VİDEO: DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ