İstanbul'da AVM'lerin geç açılması tavsiyesi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İstanbul’da AVM'lerin bugün 13.00'ten sonra açılması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakatın sağlandığını belirtti.

Haberler - İHA 25.01.2022 - 10:03

İstanbul'da AVM'lerin geç açılması tavsiyesi

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İstanbul'da yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, AVM'lerin açılış saati ile ilgili İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Valiliği’nin kararını dikkate alarak, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ve Birleşik Markalar Derneği Başkanları ile yapılan değerlendirme sonunda, İstanbul'da AVM’lerin bugün 13.00'ten sonra açılması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakat sağlanmıştır."

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