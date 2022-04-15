İstanbul'da daire fiyatına kiralık oda

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İstanbul'da kira fiyatlarındaki artış sürüyor. Son bir yılda bazı semtlerde zam oranı yüzde 200'e kadar ulaştı.



Yüksek fiyat nedeniyle kiracılar ev, ev sahipleri kiracı bulmakta zorlanıyor.

Bu nedenle ev sahipleri, hem kiracı bulmak hem de daha çok kazanmak için evleri oda oda kiralamaya başladı.

Ancak bir odanın kirası geçen yılın daire kirasına eş değer. Emlakçılar kira değeri 4 bin lira olan evin oda oda kiralanması durumunda 12 bin liraya kadar gelir elde edilebildiğini belirtiyor.

Sektör temsilcileri, ayrı ayrı kontrat yapılmasının yasal olmadığını ancak denetim boşluğu nedeniyle uygulamanın bu şekilde yapıldığını ifade ediyor.

"TALEP DÜŞMEYE BAŞLADI"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkaı Nizamettin Aşa, söz konusu fiyatların tavan olduğunu kaydetti. Talebin düşmeye başladığını ifade eden Aşa, "Talebin düşmesi fiyatın da düşmesi anlamına gelir. Bu sene böyle devam eder" diye konuştu.