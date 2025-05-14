İstanbul'da depremin ardından bazı ilçelerde kiralar düştü

İstanbul'da nisan ayında ortalama kira fiyatları metrekare başına 287,50 lira olarak hesaplandı.

Ancak özellikle depremin daha şiddetli hissedildiği riskli ilçeler, Silivri, Bağcılar, Esenler, Sultangazi, Avcılar, Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde kira fiyatları ortalama metrekare başına 200 lira olarak belirtiliyor.

"HİÇ TALEP YOK"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş, "İstanbulda deprem sonrası yapılmıs bınalarda hızlı bır yukselıs var ama eskı bınalarda da bır çöküş görüyoruz..Beylikdüzü, Avcılar bölgeleri şehir merkezlerine nazaran bıraz daha uygun. O bölgelerde 20 bin lıraya kiralık daire bulabiliyorlar. Özellikle Büyükçekmece ve Küçükçekmeceye hiç talep yok. Onlar da bir an önce yenılemenin derdine düştüler." dedi.

