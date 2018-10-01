İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul için eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
İTO verilerine göre, eylülde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 4,04, toptan fiyatlar yüzde 6,47 arttı.
İstanbul'da eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 18,54, toptan fiyatlar yüzde 26,61 artış kaydetti.
İstanbul'da eylül enflasyonu belli oldu
ntv.com.trEkonomi
İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 4,04, toptan fiyatlar yüzde 6,47 arttı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul için eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.