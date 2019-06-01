İstanbul'da mayıs ayı enflasyon belli oldu.
İTO verilerine göre, İstanbul'da mayısta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,02, toptan fiyatlar ise yüzde 2,17 arttı.
Mayısta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 19,27, toptan fiyatlar yüzde 23,56 arttı.
İstanbul'da mayıs enflasyonu belli oldu
Anadolu AjansıEkonomi
İTO verilerine göre, İstanbul'da mayısta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,02, toptan fiyatlar ise yüzde 2,17 arttı.
İstanbul'da mayıs ayı enflasyon belli oldu.