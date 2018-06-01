İstanbul'da mayıs ayı enflasyonu belli oldu.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, mayısta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,84 ve toptan fiyatlar yüzde 2,6 arttı.



İstanbul'da mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 10,81 ve toptan fiyatlar yüzde 14,84 artış gösterdi.



Perakende fiyatlar, mayısta bir önceki aya kıyasla, giyimde yüzde 7,06, diğer harcamalarda yüzde 3,14, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 2,28, konutta yüzde 1,57, ev eşyasında yüzde 1,39, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,61 arttı. Aynı dönemde perakende fiyatların kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 5,81 ve gıdada yüzde 0,13 gerilediği görüldü.



Söz konusu dönemde toptan fiyatlar ise madenler grubunda yüzde 12,35, gıda maddelerinde yüzde 3,42, yakacak ve enerjide yüzde 2,03, kimyevi maddelerde yüzde 1,88, inşaat malzemelerinde yüzde 0,80, mensucatta yüzde 0,43 yükseliş kaydetti. Toptan fiyatlar mayısta bir önceki aya göre işlenmemiş maddeler grubunda ise yüzde 0,25 geriledi.



ENFLASYON TAHMİNİ NASIL YAPILIYOR?