İstanbul'da metro hattı inşaatı (Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt hattının inşaatına başlandı)

Bağcılar'da düzenlenen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı, seneye 100. yılını kutlayacağız. Cumhuriyetimizin de 100. yılına hep birlikte yaklaşıyoruz.

İstanbul'un son yıllarda başlattığı en önemli ve en işlevsel hatlarından birine hep birlikte start vermenin, onun temelini atmanın, başlangıç mesajını vermenin keyfini yaşıyorum. Dolayısıyla bir nevi de biz bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı ile İstanbul halkı olarak ikinci bir bayramı yaşıyoruz diyebilirim. Bu manada mutluyuz ve gururluyuz" dedi.

"11 İSTASYONDAN OLUŞACAK"



Esenyurt'un İstanbul'un en zor hizmet sunulan ilçesi olduğunu söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu hat 3 buçuk milyon insanımızın yaşadığı ilçelerimizin gerçekten yoğun bir biçimde insanlarını kentle birleştiren bağ kurduran beş ilçeden geçen 18.1 kilometre uzunluğundaki 11 istasyondan oluşan bir hattımız olacak. Esenyurt, İstanbul'un en zor hizmet sunulan ilçesidir.

Son 10 yılda 60-70 bin kişinin taşındığı ilçe olmuştur. Hatta kayıtlarda olmayan 200 binin üzerinde mültecinin de misafir edildiği bir ilçedir. Bugün burada attığımız bu temelin Esenyurtlu hemşerilerimizde mutlu edeceğine bildiğim için bu notu sizinle paylaşmak istedim" diye konuştu.



"43 KİLOMETREYİ 67 DAKİKADA KATEDEBİLECEK"



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Biz ilk etapta Mahmutbey, Kanuni Sultan Süleyman hattını 2024 yılında açacağız. Ancak ilave olarak finansman ihtiyacımız var. Bu ihtiyacımızı elde etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Esenyurt'tan bir vatandaşımız Mahmutbey'e 28 dakikada gelecek. Mecidiyeköy'e 60 dakikada, Kabataş'a 67 dakikada gidecek. Yani 43 kilometreyi 67 dakikada katedebilecek. Bu hat günlük 1 buçuk milyona yakın yolcuya hizmet etmiş olacak.

Ek finansman talebi de 305 milyon euro. Biz kaynak buluruz. En ucuz şekliyle buluruz. En uzun vadeli bir biçimde de buluruz ve İstanbul'a kazandırırız. Aynı şekilde bir hattımızla ilgili de sağlıklı adımlar atıyoruz. İncirli, Sefaköy, Beylikdüzü hattı. Beylikdüzü'ne ve Avcılar'a ilk defa bu hat sayesinde metro gelecek" dedi.