İstanbul'da ocak enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ocakta önceki aya göre yüzde 13,78, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 6,03 artı gösterdi.



Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde artış oranı perakendede yüzde 50,91, toptanda yüzde 53,96 olarak gerçekleşti.



SEKTÖRLERE GÖRE DEĞİŞİM ORANLARI



Geçen ay perakende fiyatlardaki artış önceki aya göre ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 26,69, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 21,51, konutta yüzde 17,19, gıdada yüzde 13,81, ev eşyasında yüzde 10,24, diğer harcamalarda yüzde 6,87, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 5,28 oldu. Giyim harcamalarında yüzde 0,39 azalış görüldü.



Toptan fiyatlar ise yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 20,43, gıdada yüzde 9,82, inşaat malzemelerinde yüzde 7,22, mensucatta yüzde 2,15, madenlerde yüzde 1,44 arttı. İşlenmemiş maddeler grubunda yüzde 6,53, kimyevi maddelerde ise yüzde 0,04 azalış yaşandı.

