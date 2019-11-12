İstanbul'da suya zam

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 2020 bütçesi hazırlandı.

İSKİ Genel Kurulu'na sunulacak bütçe metnine göre, 15 metreküpe kadar olan kullanımlar için uygulanan 4 liralık metreküp fiyatı 1 Aralık'tan itibaren 4 lira 80 kuruşa çıkarılacak.

İşyerleri içinse 10 lira 74 kuruştan, 12 lira 89 kuruşa yükselecek.

SUYA GELEN ZAMMIN NEDENLERİNİ AÇIKLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2020 senesi su satış tarifeleri teklifinde, 1 Aralık 2019’dan geçerli olmak üzere suya konutta yüzde 20 zam isteğine yer vermesine ilişkin açıklama paylaştı.



Ongun, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, suya gelecek olan zammı şu sebeplere bağladı:

-"Kimyasal madde girdi maliyetlerinin enflasyonla aşırı yükselmesi



-Elektrik ve doğalgaza gelen olağanüstü zamlar



-Eski yatırım projelerinin (çevre ve atık su) halen devam etmesi"