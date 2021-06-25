İstanbul'da taksiciler zam istiyor

Pandemi süreci her alanda olduğu gibi taksici esnafını da olumsuz etkildi.



İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, pandeminin olumsuz etkilerine yönelik ntv.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu.



Aksu, salgın nedeniyle iş yoğunlukların yüzde 20'lere kadar gerilediğini söyledi.



Bu dönemde giderlerde ise yüzde 50'ye yakın artış olduğuna işaret eden Aksu, hibe desteğinin yanı sıra taksi ücretlerine de zam yapılması talebinde bulundu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündeme gelen zam konusu için de toplu taşıma ile birlikte taksilere de zam yapılması gerektiğine vurgu yapan Aksu, şöyle devam etti:



"Toplu taşımaya temmuzda, bize aralıkta zam yapılması isteniyor ancak biz herkese eşit zamanda ve eşit oranda zam yapılsın istiyoruz. Eğer bugün zam olacaksa bizim sektöre de aynı oranda bugün zam yapılmasını talep ediyoruz."



ÖTV MUAFİYETİ TALEBİ

Taksicilerin bir diğer talebi de ÖTV muafiyeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla 4 yıl önce taksilere tanınan ÖTV muafiyet süresinin dolduğunu dile getiren Aksu, "Şimdi araçlarımızı tekrar yenilememiz lazım. 6 yaşını dolduran araçlarımız var. Araç bedelleri çok arttı. Eğer ÖTV muafiyeti taksilere sağlarsa, araçlarımızı tekrar değiştireceğiz'' diye konuştu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin son verilerine göre 2021’de aylık bazda ortalama 19 bin 500 otomobil satıldığına dikkat çeken Aksu, “Biz sadece İstanbullu taksiciler olarak temmuz ayında bu rakama 5 bin adet daha ekleyip, pazarı böylesi bir pandemi döneminde yüzde 25 artırabiliriz. Bunun için tek beklentimiz ÖTV teşviği” dedi.