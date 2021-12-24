İstanbul'da toplu ulaşım ve servis ücretlerine zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı alındı.

UKOME toplantısında, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM) enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam önerildi.



Müzakerelerin ardından teklif, bakanlık temsilcilerinin şerhi ile oy birliği ile kabul edildi.

Zamlı tarifeler, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak. Taksilerde ise İstanbul Valiliği'nin talebiyle taksimetre güncelleme çalışmaları sebebiyle yeni tarife 20 gün sonra yürürlüğe girecek.



İŞTE ZAMLI TARİFELER

Zamlı tarifelere göre, tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya, Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya, metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.



Servis ücreti 0-1 kilometre arası 312 liradan 396 liraya çıkarıldı.



Minibüslerde kısa mesafe 2,75 liradan 3,75 liraya, uzun mesafe 4 liradan 5,50 liraya, öğrenci ücreti 1,75 liradan 2,50 liraya yükseltildi.



Taksi açılış ücreti 5,55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14,50 liradan 20 liraya, kilometre başına 3,44 liradan 4,45 liraya çıkarıldı.



Yüzde 36'lık zamla elektronik bilette ise tek geçişlik ücret 8 liradan 11 liraya çıktı.