İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam (Öğrenci, tam, aylık akbil ne kadar oldu?)

Son dakika haberi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi kabul edildi.



Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), UKOME toplantısında akaryakıta gelen zamlar ile ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yeniden değerleme oranında yüzde 40 zam önerildi.



Yapılan müzakerelerin ardından bu teklif kabul edildi.

Servis ücretlerine yapılan zammın yarın, diğer tarifeler ise 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.



TAKSİCİLER ODASI: YÜZDE 50 ORANINDA ZAM TALEBİMİZİ YENİLİYORUZ



İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Eyüp Aksu ise oylama öncesi, "Biz de esnafımız adına en az yüzde 50 oranında zam yapılmasını talep ediyoruz. Bir önceki sunumlardaki açıklamalarımızı tekrarlıyoruz. Yüzde 50 oranında zam talebimizi yeniliyoruz" dedi.



İstanbul için yeni ücret tarifesi

"YÜZDE 40'LIK FİYAT AYARLAMASINDA MUTABAKAT SAĞLANDI"



İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar oylama öncesi yaptığı açıklamada, "Bir önceki toplantıda elektronik bilet için yüzde 18'e diğer ulaşım paydaşlarına yüzde 32 şeklinde önerilen bakanlık önerisi yapılan teknik ve uzun detaylı çalışmalar neticesinde hem kamusal hizmetlerin sürdürülebilirliği açısından hem de esnafın sermaye kaybının bir nebze önlenebilmesi açısından yüzde 40'lık fiyat ayarlanmasında mutabakat sağlanarak bugünkü gündem oluşturulmuştur" diye konuştu.



"HİZMET SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN MECBURİYET İÇERİYOR"



İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, "Yıl başında 43.6 milyar TL olan İBB'nin bütçesi içerisinde 5,5 milyar liralık ulaşım sübvansiyonu bugün gelinen noktada yaklaşık 10 milyar liraya yükselmiştir. Maliyet artışlarının bu hızla gidecek olursa bütçemizin neredeyse 3'te 1'ini İstanbullu hemşehrilerimizin ucuz ulaşımına harcamak durumunda kalacağız. Bu doğrultuda bugün alınacak kararın ulaşımda hem İBB hem esnafımızın hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önemli olduğunu ve bir mecburiyet içerdiğinin altını özellikle çizmek istiyor" dedi.



İŞTE YENİ ÜCRETLER



Buna göre, tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya yükseldi.



Sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya çıktı.



Minibüs indi-bindi ücreti 3,75'ten 5,25'e, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseltildi.

Marmaray'da tam parkur ücreti 12,12'den 16,97 liraya, en az taşıma ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, öğrenci indirimli 2,67 liradan 3,74 liraya çıktı.



Düzenlemeyle 1-7 istasyon 5,48'den 7,67'ye, indirimli öğrenci 2,76'dan 3,74'e, 8-14 istasyon 7,04'ten 9,86'ya, indirimli öğrenci 3,29'dan 4,61'e, 15-21 istasyon 8,13'den 11,38'e, indirimli öğrenci 3,92'den 5,49'a, 22-28 istasyon 9,38'den 13,13'e, indirimli öğrenci 4,46'dan 6,24'e, 29-35 istasyon 10,95'ten 15,33'e, indirimli öğrenci 5,24'ten 7,34'e, 36-43 istasyon 12,12'den 16,97'ye, indirimli öğrenci de 5,48'den 7,67 liraya yükseldi.



Bir geç bilet ücreti 23 liradan 32 liraya, 2 geç bilet 35 liradan 49 liraya, 3 geç bileti de 67 liradan 94 liraya çıktı.



METROBÜS ÜCRETİ 11,38 LİRA OLDU



Metrobüs ücretleri de gelen zam ile 1 durak 3,92'den 5,49'a, indirimli öğrenci 1,73'ten 2,42'ye, 2 durak 4,69'dan 6,57'ye, öğrenci 1,88'den 2,63'e, 3 durak 5,48'den 7,67'ye öğrenci 2,19'dan 3,07'ye, 4-9 durak 6,26'dan 8,76'ya öğrenci 2,50'den 3,50'ye, 10-15 durak 6,88'den 9,63'e öğrenci 2,67'den 3,74'e, 16-21 durak 7,19'dan 10,07'ye, öğrenci 2,67'den 3,74'e, 22-27 durak 7,43'ten 10,40'a öğrenci 2,67'den 3,74'e, 28-33 durak 7,59'dan 10,63'e öğrenci 2,67'den 3,74'e, 34-43 durak 8,13'ten 11,38'e öğrenci de 2,67'den 3,74'e yükseldi.



ŞEHİR HATLARI ZAM TARİFESİ



Zam tarifesine göre Şehir Hatları Üsküdar-Eminönü tam bilet 5,71'den 7,99'a, Ortaköy-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Ortaköy-Kadıköy 6,26'dan 8,76'ya, Üsküdar-Kadıköy 5,48'den 7,67'ye, Kadıköy-Eminönü 6,26'dan 8,76'ya, Kadıköy-Karaköy 6,26'dan 8,76'ya, Beşiktaş-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Kabataş (Beşiktaş)-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Kadıköy-Beşiktaş 6,26'dan 8,76'ya, Kadıköy-Kabataş 6,26'dan 8,76'ya, Beykoz-Yeniköy 5,48'den 7,67'ye, Karaköy-Bostancı 8,61'den 12,05'e, Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan 5,48'den 7,67'ye, Beykoz-Sarıyer 5,71'den 7,99 liraya çıktı. Bütün hatlarda öğrenci ücreti 2,67'den 3,74'e arttı.



Adalar tarife ücreti ise 15,64'ten 21,90 liraya, öğrenci 7,82'den 10,95 liraya yükseldi.



ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İBB'nin toplu ulaşım zamlarını yüzde 50 oranında 'fahiş' zam yapılması için teklif verdiğini belirttiği açıklamasında, "Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz temsilcisi ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğunun oylarıyla bahse konu zam teklifleri yüksek bulunarak reddedilmiştir" denildi.



Açıklamada bugün gerçekleştirilen UKOME toplantısında ise İBB tarafından tüm toplu ulaşım modlarına yüzde 40 oranında zam yapılmasının teklif edildiği belirtilerek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız temsilcileri 'Teklifin yüzde 32 oranında zam yapılması şeklinde değiştirilerek kabulü oyunu kullanıyorum" şerhi düştüğü vurgulandı.

Bu şerhe rağmen, yüzde 40 oranında zam yapılmasını sağlayan UKOME kararı alındığı belirtilen açıklamada, "Dün yüzde 50 zamda direnen İBB, bugün yüzde 40 zamma razı olmuştur. Söz konusu UKOME kararı neticesinde 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından mevcut İBB yönetimince yapılan zamlarla elektronik bilet ücretlerinde kümülatif yüzde 195'lik artış yapılarak 2,60 TL'den 7,67 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca aynı şekilde son 3 aylık zaman dilimi içerisinde İBB tarafından yapılan zamlar sebebiyle elektronik bilet ücretlerinde kümülatif yüzde 90'lık artışa neden olunmuştur" ifadeleri yer aldı.

