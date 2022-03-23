    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

İstanbul'da toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına yüzde 50, servis araçlarına ise yüzde 40 zam teklifi oy çokluğu ile reddedildi. İndirimli öğrenci kartı kullanımının 25 yaş ile sınırlandırılması teklifi de kabul edilmedi.

Haberler - DHA 23.03.2022 - 15:59

İstanbul'da toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi

Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Bakırköy'deki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti.

İstanbul'daki şoför esnafının yüzde 50 ila yüzde 100 arasında zam talebi bulunuyordu.

Toplantıda, taksi, dolmuş, metro, metrobüs, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarına yüzde 50, servise ise yüzde 40 zam teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

Toplantıda, indirimli öğrenci kartı kullanımının 25 yaş ile sınırlandırılması da teklif edildi.

25 yaş altı olanlar standart tarife 78 lira, 25 -30 yaş sınırı 267 lira, 30 yaş üstü 390 lira olması teklifi de oy çokluğu ile reddedildi.

OCAK AYINDA YÜZDE 36 ZAM GELMİŞTİ

UKOME'nin 2021 aralık ayı toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine de yüzde 27 oranında zam yapılmış, yeni ücretler 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti.

1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren zamlı tarifeye göre; tam bilet 5,48, öğrenci bileti 2,66, öğretmen ve 60 yaş ücreti 3,91 lira.

Tam aylık kart 430, aylık öğrenci kartı 78, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira olarak uygulanıyor. Metrobüste tam uzun mesafe 8,13 lira, öğrenci 2,66, öğretmen ve 60 yaş ise 4,46 lira.

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...