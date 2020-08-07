İstanbul'daki ekonomi zirvesinin perde arkası

Ahmet Ergen/NTV

Piyasalardaki hareketlilik sonrası Bankalar Birliği'nin ev sahipliğinde dün yapılan toplantıda, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ile önde gelen bankaların genel müdürleri buluştu.



3 saat süren toplantıda piyasalarda yaşanan gelişmeler değerlendirildi..



NTV'nin edindiği bilgilere göre Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal salgın döneminde düzenleyici kuruluşlar ve bankaların başarılı bir sınav verdiğini vurguladı.



Hızlı bir kredi genişlemesi yoluyla ekonominin ihtiyaç duyduğu, uygun maliyetli likiditenin sağlandığını söyledi.



"BAZI NORMALLEŞME ADIMLARI ATILMALI"



Ancak Merkez Bankası Başkanı, gelinilen nokta itibariyle dengelerin korunabilmesi için bazı normalleşme adımlarının atılması gerektiğine dikkat çekti. Salgın döneminde piyasaya verilen likiditenin kademeli olarak geri çekileceğini kaydetti. Bunun da bankaların kısa vadeli fonlama maaliyetlerini yükselteceğini vurguladı.



"AŞIRI OYNAKLIK HALİNDE TEDBİR ALINACAK"



Merkez Bankası Başkanı Uysal, dalgalı kur rejimi uygulamasına dikkat çekerek, bu rejimde herhangi bir kur seviyesi hedeflenmediğini belirtti. Ancak kurlarda aşırı oynaklık oluşması halinde de tedbir alacaklarını söyledi.



Toplantıya katılanların ortak değerlendirmelerinden biri, Merkez Bankası'nın atacağı likidite adımlarının kredi ve mevduat faizlerini artırıcı etkilerinin olacağı yönündeydi.



"TL YATIRIM ARAÇLARININ CAZİBESİ ARTACAK"



Katılımcılar, bankaların Türk Lirası mevduat toplamak için sıkı bir rekabete girişeceğini, böylece Türk Lirası cinsi yatırım araçlarının cazibesinin artacağını ve Türk Lirası yatırımcılarının enflasyona karşı daha iyi korunacağını vurguladı..



Ayrıca, kredilerde bir miktar frene basılacağı ve dövizden Türk Lirası'na geçiş iştahının da artacağı gündeme getirildi.



Katılımcılar döviz kuru ve faizde bir miktar düzeltmeden sonra, çok yakında bir denge sağlanacağını da vurguladı.

BANKACILARIN TALEPLERİ



Toplantıya katılan bankacılar pandemi sürecinde gündeme gelen "Aktif rasyosu" uygulamasının ülke kaynaklarının etkin kullanımı açısından önemli olduğunu belirtti. Ancak döviz kuru artışının rasyoyu aşağıya çektiğini vurgulayarak bir miktar esneklik tanınması talep edildi.



BDDK Başkanı Akben, bu kapsamda yeniden bir değerlendirme yağıldığını, aktif rasyosunda kısa süre içerisidne bir revizyonunun gündeme geleceğini ifade etti.