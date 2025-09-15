İstanbul'daki toplu ulaşım zammı "U" logolu metrolar ve Marmaray'da geçerli olmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) meclisinde alınan kararla metro, otobüs, minibüs, metrobüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servisi ücretlerine yüzde 30 zam yapıldı.

Bugün itibariyle geçerli olan zammın ardından AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, yapılan zammın 'U' logolu metrolar ve Marmaray'da geçerli olmayacağını NSosyal hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

"6 YILDA YÜZDE BİN 246 ZAM YAPTILAR"

Özdemir yaptığı açıklamada İBB yönetimine tepki göstererek 6 yılda yüzde bin 246 zam yapıldığını ifade etti. Özdemir "Üstelik bu zamlarla birlikte hizmette bir iyileşme de yok. Her gün arıza yapan, vatandaşlarımızı yolda bırakan, itilmek suretiyle hareket ettirilen otobüsler İstanbul'un manzarası haline geldi. Bu zam, ne matematiksel verilere dayanıyor, ne de ekonomik bir gerekçeye…" dedi.