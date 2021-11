"İstanbul'un değişen turist profili yeni yatırımlara yön veriyor"

Pandemi ile birlikte ivmesini kaybeden sektörlerin başında gelen turizm, 2021'i bir önceki yılla arasındaki farkı telafi ederek kapatmaya hazırlanıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'nin en çok ziyaret edilen illerinin başında gelen İstanbul, 2021'in ilk 9 ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 111,85 artışla 6 milyona yakın turiste ev sahipliği yaptı.

Samancı Group Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Samancı, "Pandemiyle global anlamda yaşanan kriz, ülkemizi etkilemiş olsa da İstanbul'un büyüleyici dokusu ve kültürünün yanı sıra fuarların, alışveriş merkezlerinin açılması, İstanbul'u tekrar gözde şehir haline getirdi" dedi.

İSTANBUL'UN TURİST PROFİLİ DEĞİŞTİ



Pandemiyle birlikte ziyaretçi kitlesinin de değiştiğini belirten Mahir Samancı, "Geçtiğimiz yıllarda Almanya, Rusya, Fransa gibi ülkelerden sıklıkla turist gelirken, bu yıl ziyaretçi kitlesi büyük bir dönüşüm yaşadı.

Yıl içinde en çok İran, Ürdün, Kenya ve Yunanistan’dan gelen turistleri otelimizde ağırladık. Pandemi sürecinde hijyen kurallarına daha çok özen göstermeye başlayan turistlerin konsept seçimlerinde de değişim oldu" diye konuştu.

NİŞANTAŞI VE ŞİŞLİ'DE APART OTEL

Misafir profillerinin ev konseptine daha yakın olduğuna dikkat çeken Samancı, "Bakanlığın açıkladığı turizm verileri, apart otel doluluk oranlarında bir önceki yıla göre yüzde 52,63 artışa işaret ediyor ve bunun çoğunluğunu Ortadoğulu misafirler oluşturuyor. Biz de yatırımlarımızı bu yönde değiştirerek Nişantaşı'nda apart otel olarak geliştirdiğimiz Princely House projemizi başlattık ve Şişli'deki Samancı Residence'ı olgunlaştırdık. Lüks apart otel kategorisindeki otelimiz 1+1, 2+1 ve 3+1 büyüklüğünde 26 daireden oluşuyor. Yeni yatırımlarımızla Ortadoğu'nun ev konsepti talebini karşılayarak rekabette üstün bir güç elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Samancı Group Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Samancı

İstanbul'un en çok tercih edilen yerlerinin başında Nişantaşı, Şişli ve Sultanahmet’in geldiğini söyleyen Mahir Samancı, "Eğlence için gelen ziyaretçiler İstanbul'da daha uzun süre konaklarken, iş için gelenler ise kalan zamanını İstanbul’un merkezi alanlarında geçirmek istiyor.

Ziyaretçilerimizin kendini evlerinde gibi hissetmesi, sağlık ve hijyen açısından da evdeki gibi güvende olduğunu düşünmesi bizim için çok önemli. Hem sunduğumuz paketler hem de dengeli fiyat politikamızla, hedeflediğimiz yüzde 70'lik doluluğu yakaladık" diye konuştu.

İSTİKRARLI BÜYÜMEYE ODAKLANACAK



Yeni yatırımlarla istikrarlı büyümeye odaklanacaklarını belirten Mahir Samancı, "2012'de Şişli'de yer alan Halifaks Otel ile sektöre adım attık. Ardından yine aynı bölgede Buke Otel, Sultanahmet'te Yılsam Otel ile yatırımlarımıza yenilerini ekledik. Taksim’de yer alan Icon Otel'i bundan 8 ay önce bünyemize kazandırdık" dedi.