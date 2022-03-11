İstanbul'un yeni yalı dairelerinde ön talep toplanmaya başladı

Yatay mimarisi ile öne çıkan İstanbul Tuzla'da inşasına başlanan Mercan Tuzla Vesen Yalıları projesi için ön talep toplanmaya başlandı. Projenin 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlanıp konutların teslim edilmesi hedefleniyor.



İSTANBUL'DA DENİZE SIFIR, ÖZEL KUMSALLI İLK PROJE



Proje; özel kumsalı, büyük, kullanışlı ve yüksek tavanlı daireleri, ferah balkonları, geniş yeşil alanları, zengin sosyal tesisleri, akıllı ev sistemleri ile pek çok olanak sunuyor.

Projenin peyzaj konseptinde kesintisiz bir yürüyüş parkuru, yapay göletleri, zen bahçeleri, çocuk oyun alanları, 1.550 m²’lik macera temalı survivor çocuk parkı gibi alanların yanı sıra 3.850 m²’lik açık hava spor merkezi, 1.625 m² kapalı sosyal tesis dikkat çekiyor.



158 YALI DAİRESİ



T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kuruluşu İller Bankası’nın 40.795 m² alana sahip denize sıfır arazisi üzerinde geliştirilen proje, 16 blokta sadece 158 daireden oluşuyor.

Ev seçenekleri ise 3,5+1, 4,5+1 ve 5,5+1 olarak sunuluyor.



HEM DENİZDEN HEM KARADAN ULAŞIM KOLAYLIĞI



Projeye sadece karadan değil, deniz üzerinden de ulaşım imkanı bulunuyor.



Marmaray ve E5 Karayolu'na 5 dakika, TEM Otoyolu ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na 10 dakika uzaklıkta olan Mercan Tuzla Vesen Yalıları, bölgedeki alışveriş merkezlerine ise 5 kilometre, hastanelere ve üniversitelere 10 kilometre mesafede yer almaktadır.