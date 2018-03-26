İşte Harem Otogarı'nın yeni yeri

İstanbul'da 1970 yılında hizmete giren Harem Otogarı tarihe karışıyor. Üçüncü Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu güzergahının şehirlerarası otobüsler için zorunlu hale gelmesi üzerine işlevini yitiren, aynı zamanda Haydarpaşa Port Projesi kapsamında kalan Harem Otogarı, Pendik Kurtköy’de Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 2 kilometre uzağındaki 64 bin metrekarelik yeni yerine taşınacak.



Hürriyet'in haberine göre, şehirlerarası otobüslerin güzergahına kolay erişim sağlamak üzere planlanan Kurtköy Otogarı’nın yapımına ilişkin plan değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden bu ay oy çokluğuyla geçti.

YIL SONUNDA TAMAMLANIYOR



Haziran ayında inşaatına başlanması planlanan yeni otogarın yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.

23 PERON OLACAK

Yeni otogarda 23 adet otobüs peronu ve araçlar için 200 kapasiteli otopark bulunacak. Projede ayrıca, yolcu bekleme salonları ile ulaşım kolaylığı için otobüs ve taksi durakları yer alacak.

Otobüs firmalarının büyük çoğunluğu, işlevini çoktandır yitiren Harem Otogarı’na artık girmiyor. Anadolu Yakası yolcuları, ilçe merkezlerinden servis araçlarıyla Dudullu, Şerifali, Samandıra gibi bölgelerde oluşturulan peron alanlarına taşınıyor.