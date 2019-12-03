İstihdam planında başrolde imalat ve sağlık turizmi var

İstihdam yaratacak öncelikli sektörleri belirleme çalışması yapan hükümet, 'imalat sektörü ve sağlık turizmi' başlıklarında yeni teşvikler planlıyor.

Nuray Babacan'ın haberine göre, yurt dışında sağlık turizmi tanıtım ve pazarlama harekatı başlatılacak.

İnşaat sektörü yeni yatırım alanı olarak görülmüyor. Bu alanda doyma noktasına ulaşıldığı belirtiliyor.



AK Parti'de yapılan 'ekonomide öncelikler' başlıklı çalışma, hükümet tarafından destek ve teşvik kapsamı belirlenerek, yasa metnine dönüştürülecek. Çalışmada, ekonomik sıkıntıların sona ermesinin ardından bile inşaat sektörünün eski gücüne dönmeyeceği, doyma noktasına gelindiği ifade ediliyor. Bu sektörde, atıl kalan ekonomik değerin 100 milyar lira olduğu saptaması da yapıldı.



İSTİHDAM ARAYIŞI



Ekonomide canlanma ve istihdam sorunun çözümü için farklı sektörler üzerinde çalışma yapılıyor. 'İmalat ve hizmet sektörüne öncelik verilecek. Bu alanlarda 'nokta teşvikler planlanacak ve desteklenecek ürün haritaları çıkartılacak. Artan işsizlik sorununa bu yolla çözüm aranacağı öne sürülüyor.



Bu kapsamda özellikle makine, makine teçhizat ve yan sanayindeki üretim desteklenecek.

