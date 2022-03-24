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İstikbal Mobilya'ya ihracat ödülü

İstikbal Mobilya, hem AKAMİB firmaları arasında hem de Kayseri’de ihracat şampiyonu oldu.

Haberler 24.03.2022 - 13:47 | Son Güncelleme : 24.03.2022 - 13:48

İstikbal Mobilya'ya ihracat ödülü

Türkiye ekonomisinin büyümesinin lokomotifi olan ihracatçı firmalar, Akdeniz , Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin (AKAMİB) Kayseri’de düzenlediği etkinlikte ödüllerini aldılar.

Mobilyanın başkenti sayılan Kayseri’de ihracat şampiyonu olan İstikbal Mobilya, aynı zamanda AKAMİB firmaları arısında 2021 yılında en fazla ihracat yapan firma olarak şampiyonluğu elde etti.

T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, İstikbal Mobilya’nın ödülünü markanın Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük aldı. Yörük’e ödülü Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç takdim etti.

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