İşverene asgari ücret desteğinde yeni tutar: Asgari ücret desteği nedir, ne kadar oldu?

Asgari ücret desteği, işverenin iş yerinde çalıştığırdığı personel sayısına göre değişiklik göstermektedir. Yeni asgari ücret desteğinin ne kadar olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında belli oldu. İşte asgari ücret desteğinde yeni tutar.



ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDE YENİ TUTAR BELLİ OLDU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamayla birlikte asgari ücret desteğinde yeni tutarı açıkladı.



Buna göre; Küçük işletmelere verilecek asgari ücret desteğinin 250 TL'den 400 TL'ye yükseltildiği açıklandı.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?



Asgari ücret desteğinden yaklaşık 1 milyon 860 binin üzerinde işletmeyle birlikte ev hizmetlisi çalıştıran işveren de yararlanacak.



Asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2022 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar, prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi, eksik bildirimde bulunulmaması gerekiyor. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecek.