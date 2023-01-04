İşverene asgari ücret desteğinde yeni tutar: Asgari ücret desteği nedir, ne kadar oldu?

Asgari ücret desteğinde yeni tutar belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti TBMM Grup Toplantısı'nda asgari ücret desteğiyle ilgili açıklamada bulundu ve işverene destek miktarının arttığını belirtti. Peki, 2023 asgari ücret desteği ne kadar oldu?

İşverene asgari ücret desteğinde yeni tutar: Asgari ücret desteği nedir, ne kadar oldu?

Asgari ücret desteği, işverenin iş yerinde çalıştığırdığı personel sayısına göre değişiklik göstermektedir. Yeni asgari ücret desteğinin ne kadar olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında belli oldu. İşte asgari ücret desteğinde yeni tutar.

DESTEĞİNDE YENİ TUTAR BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamayla birlikte asgari ücret desteğinde yeni tutarı açıkladı.

Buna göre; Küçük işletmelere verilecek asgari ücret desteğinin 250 TL'den 400 TL'ye yükseltildiği açıklandı.

İşverene asgari ücret desteğinde yeni tutar: Asgari ücret desteği nedir, ne kadar oldu? - 1

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Asgari ücret desteğinden yaklaşık 1 milyon 860 binin üzerinde işletmeyle birlikte ev hizmetlisi çalıştıran de yararlanacak.

Asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2022 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar, prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi, eksik bildirimde bulunulmaması gerekiyor. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecek.

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