İsviçre’de tarife şoku: “Tarafsız ülke” AB ile yakınlaşıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin hariç olmak üzere son dönemde aldığı gümrük vergisi tarifelerini 90 günlüğüne askıya alma kararı, İsviçre’yi de kapsasa da Trump’ın tarihsel olarak “tarafsız bir ülke” olarak bilinen İsviçre’ye diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla vergi getirmesi ülkede şok yarattı.



Reuters haber ajansının değerlendirmesinde, bu adımın İsviçre’yi Avrupa Birliği’ne (AB) ittiği değerlendirmesi yapıldı. Trump, AB ülkelerine yönelik yüzde 20 tarife açıklarken, “ihracat odaklı” İsviçre'ye yüzde 31 vergi uygulanmasına karar vermişti. Daha sonra bu iki tarife de yüzde 10 seviyesine çekilmişti. Trump’ın Çin haricinde çok sayıda ülkeye yönelik “ticaret savaşında” verdiği mola rahatlama yaratsa da bunun İsviçre açısından “daha öngörülemez bir dünyada AB üyesi komşularla daha fazla etkileşimi gerektirdiği” ifade edildi.



“AB İLE İLİŞKİLERİ DERİNLEŞTİRMEK İSTİYORUZ”



İsviçre, AB ile daha yakın ekonomik entegrasyon yönünde ilk adımı aralık ayında, ortak ticaret ilişkisini yeniden gözden geçirme konusunda Brüksel ile siyasi bir anlaşmaya vararak atmıştı. Söz konusu anlaşmanın önünde uzun bir onay süreci olsa da İsviçre Federal Başkanı ve Maliye Bakanı Karin Keller-Sutter, çarşamba günü Neue Zürcher Zeitung gazetesine verdiği röportajda, “AB ile istikrarı sağlamak, ilişkileri derinleştirmek istiyoruz” dedi.



“Tarafsız İsviçre, neredeyse tüm AB üye ülkelerinden daha varlıklı olan istikrarlı ve açık bir ekonomi yaratmak adına düşük vergili bir iş modelini doğrudan demokrasi ile birleştirdi” değerlendirmesine yer verilen Reuters'ın haberinde göre, Trump’ın tarife açıklamasının ardından Keller-Sutter “hızla” AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile konuştuğunu, nasıl ilerleyecekleri konusunda temas halinde kalma konusunda anlaştıklarını söylemişti.



İSVİÇRE MALİYE BAKANI’NDAN BİR İLK: AB TOPLANTISINA KATILACAK



Keller-Sutter, bu cuma günü AB ülkelerinin maliye bakanları ile yapılacak rutin bir toplantıya katılacak ilk İsviçre Maliye Bakanı olacak. Öte yandan, Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenecek olan gayri resmi Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi (ECOFIN) toplantısına katılması için Keller-Sutter’a yapılan davet, Trump’ın yeniden seçilmesinin öncesinde gelmişti. Fakat bakanın bu toplantıya katılımı, AB ile İsviçre arasında, Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD’nin “korumacı” ekonomi politikaları gibi jeopolitik çalkantılar karşısında stratejik alanlardaki işbirliğini de artırmış olacak.



Swissmem endüstri derneği başkan yardımcısı Jean-Philippe Kohl’e göre, ABD’nin politikasının yarattığı şok, İsviçre’nin AB ile yeni anlaşmayı onaylamasını ve en büyük pazarı olarak AB ile bağların gelecekteki temellerini sağlamlaştırmasını daha da acil bir hale getirdi.



“ÇOĞU PARTİ, AB İLE ORTAKLIKTA GÜVENLİ BİR GELECEK GÖRÜYOR”



Anlaşmanın İsviçre’de kabul edilmesi için ise “zorlu bir onay süreci” ile karşı karşıya kalması bekleniyor. Merkez sol Sosyal Demokratlar (SP) milletvekili Franziska Roth, anlaşmanın parlamentodan geçmesi halinde, eğer İsviçrelilerin yüksek maaşlar gibi yaşam standartlarının korunmasını garanti altına almazsa herhangi bir referandum durumunda anlaşmanın kabulünün zorlaşabileceğine dikkat çekti.



Geçen ay parlamentoda farklı partilerce kabul edilen ve Avrupa’da daha güçlü bir güvenlik rolü ve AB ile güvenlik işbirliği öngören kararı hatırlatan Roth, bunun çoğu partinin İsviçre’nin sadece AB ile ortaklıkta güvenli bir gelecek gördüğünü gösterdiğini belirtti.

