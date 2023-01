İşyerinde eğitim fırsatları 2 çalışandan birinin şirket tercihini etkiliyor

Küresel salgını takiben ortaya çıkan Büyük İstifa ve Sessiz İstifa gibi işgücünün doğasını değiştiren trendler, çalışan beklentilerinde de dönüşüme sebep oldu. Çalışanların işverenlerinden beklentileri arasında kişisel ve mesleki gelişim olanaklarının payı giderek artarken, düzenli eğitim imkanları işverenlerin yetenekli işgücünü şirketlerine çekebilme ve elde tutabilmelerinde rekabet avantajı oluşturan unsurlar haline geldi.



165 ülkede 30 binden fazla üyesi bulunan İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği tarafından hazırlanan araştırma raporunda, işyerinde eğitim fırsatı sunulmasının, 2 çalışandan birinin şirket tercihini etkilediği görüldü. 4 çalışandan üçünün, eğitim fırsatları sunan şirketlerde daha uzun süre çalışmaya yatkın oldukları tespit edildi.



Son yıllarda birçok kamu kurumunun ve özel şirketin çalışanlarının gelişimine önem verdiğini ve bu kapsamda eğitim programları düzenlediğini belirten İntron Genel Müdür Yardımcısı Belgin Sarper Can, değişen trendleri şu ifadelerle yorumladı: “İşletmeler, 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip, kendini geliştirmeye açık çalışanlara her geçen yıl daha çok yatırım yapıyor. E-öğrenme uygulamaları gelişirken, mikro öğrenme gibi modül yapısında öğrenme deneyimleri sunan ve süreci eğlenceli hale getiren modeller öne çıkıyor.”



4 ÇALIŞANDAN BİRİ ŞİRKET EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAMAK İÇİN YETERLİ ZAMAN BULAMIYOR



Raporda, insan kaynakları yöneticilerinin %83’ü eğitim fırsatlarının nitelikli işgücünü tutmak için faydalı olduğunu düşündüğü görüldü.



Şirket içi eğitimler popülerleşirken, öğrenme materyallerinin sunum biçimlerinin de değiştiğine vurgu yapan Belgin Sarper Can, “Çalışanlar, verim alamadıkları, sıkıldıkları eğitimlerle karşılaştıkça gelişime ilişkin beklentileri de düşüyor. SHRM araştırmasına göre çalışanların üçte biri (%33) eğitimlere motive olmakta zorlandıklarını ifade ederken, 4 çalışandan biri de eğitim materyallerini çabuk unutmaktan şikayetçi. Ayrıca çalışanlar, iş yoğunluğundan arta kalan zamanı özel hayatlarına ayırmak istiyor. Dört çalışandan biri, eğitimleri tamamlamak için yeterli zamanı bulamadıklarını dile getiriyor. Doğru yönetilemeyen iç eğitim süreçlerinde materyallerinin güncelliğini yitirmesi, pozisyonların yeni ihtiyaçlarına hitap etmemesi gibi problemler de ortaya çıkıyor. COBIDU markamızla çalışanların eğlenirken öğrenmelerini sağlayan çözümler geliştiriyoruz. Mikro öğrenme modeliyle, çalışanların dikkat sürelerini de göz önünde bulundurarak, Türkiye’deki prestijli eğitim kurumlarıyla işbirliği halinde geliştirdiğimiz eğitimleri, ortalama 5 dakikalık modüller halinde sunuyoruz. Eğitim kataloğumuzda liderlik ve yöneticilikten mesleki ve profesyonel gelişime, bilişimden satış ve pazarlamaya, finans ve muhasebeden siber güvenliğe, kurumsal gelişimden hukuk ve mevzuata, çok sayıda kategoride 1.500’ü aşkın eğitim materyali bulunuyor” diye konuştu.



MOBİL UYGULAMA DESTEKLİ ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ



Kurumsal hayatın dinamiklerine uygun bir yöntemle geliştirilen eğitimlerin bir öğrenme yönetim sistemi (LMS) eşliğinde sunulduğuna dikkat çeken İntron Genel Müdür Yardımcısı Belgin Sarper Can, “Animasyonlarla zenginleştirilmiş ve öğrenmeyi keyifli hale getiren materyallerle işletmelere mobil uygulama desteği de olan, bulut tabanlı bir öğrenme yönetimi sistemi sunuyoruz. Şirketler, kendilerine özel bir internet adresi üzerinden çalışanlarının ortak kullanımına açabilecekleri online bir akademiye kavuşurken, oyunlaştırma, mesaj ve bildirim gönderme, eğitim atama, forum gibi özelliklerle çalışanlarına sosyal bir öğrenme deneyimi vaat edebiliyor. Platform, şirketlerin özel etkileşimli video içeriği oluşturmalarına, paylaşmalarına ve yeniden kullanmalarına da olanak tanıyor. COBIDULive çözümümüz, online toplantı ve web semineri talepleri için 250 kullanıcının bir araya gelebildiği, sınırsız oda seçeneği sunuyor. Zengin içerik kütüphanemizde bulunmayan, şirkete özel eğitim ihtiyaçları için senaryolaştırma, seslendirme ve modüler eğitim videolarına dönüştürme gibi şirkete özel eğitim materyali üretme hizmeti de veriyoruz."



Araştırmalar, mikro öğrenme modüllerinin, eğitimleri tamamlama oranını %740 artırdığını gösteriyor.

SESSİZ İSTİFA NEDİR?

Sessiz istifa kavramı, 25 Temmuz 2022’de TikTok kullanıcısı Zaid Khan adlı genç bir yazılımcı tarafından yayınlanan viral bir video nedeniyle son zamanlarda küresel ölçekte popüler hale geldi. Daha sonra oradan ana akım medyanın gündemine oturdu.



Z kuşağı ve genç Y kuşağı bu kavramı “sosyalleştirmiş” olsa da sessiz istifanın uzun süredir işimizde olduğunu söyleyebiliriz. Sessiz istifa olgusu yeni değil, ancak çalışanların iş yerinde yaşadıkları hayal kırıklığını dile getirme tarzı itibariyle benzersizdir. Çalışanlar, işverenlerine net bir mesaj gönderiyor: Bu adil ve sürdürülebilir değil; konuşmalıyız! Bu eğilimin geçici mi yoksa kalıcı mı olacağını şirketlerin tepkileri belirleyecek. Şirketlerin ve sessiz istifacıların birlikte kazanabilmesi için iş liderleri bu sosyolojik olguyu ciddiye almalıdır.



Pandemi koşulları, özellikle ilk kez çalışmaya başlayan yeni kuşakların zihin dünyasında çalışmanın anlamı hakkında yeni soruları tetikledi.

Çalışanlar çabalarının karşılığını göremiyorlar.Mutsuz çalışanlar işvereni cezalandırmak istiyor. İşverenler üretkenlik için baskı yapıyor.

Sağlıksız işyeri kültürü, büyük yıpranmayla sonuçlanıyor.

Sessiz istifa içinde olan çalışanlar için bazı riskler vardır. Mesleki ve kişisel gelişimleri yavaşlayacak, kariyerleri riske atılacak ve işveren tarafından ilk daralmada “işten atılacaklar” listesine alınacaklar. İşveren ve çalışan beklentileri arasındaki büyük boşluklar, her iki tarafı da sürekli rahatsız eden gerilimler yaratacaktır. Sessiz istifa şirketler için bir sorun çünkü günümüzde çoğu iş, iş arkadaşlarıyla iş birliği yapmayı ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için ekstra çaba göstermeyi gerektiriyor. Sessiz istifayı yönetmek, çoğu şirket yöneticisi için gerçek istifaları yönetmekten çok daha karmaşık ve zordur.