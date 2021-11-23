İtalya'dan Amazon ve Apple'a para cezası

İtalya Rekabet Kurumu (Antitrust), ABD merkezli satış platformu Amazon ve teknoloji firması Apple'a, piyasada rekabet kurallarına aykırı davrandıkları gerekçesiyle toplamda 203,2 milyon euroluk para cezası verdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.11.2021 - 17:35

İtalya'dan Amazon ve Apple'a para cezası

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Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, ve Beats markalarının ürünlerini satan satıcıların, "amazon.it" internet sitesinde karşılaştıkları kısıtlamalar nedeniyle bu cezanın verildiği belirtildi.

İtalya Rekabet Kurumu'nun soruşturmasında, Apple ve Beats'in sadece belirli satıcıların "amazon.it" sitesinde satış yapmasına izin verdiği ve bunun da Avrupa Birliği kurallarına aykırı olduğu ifade edildi.

'a 68,7 milyon euro, Apple'a da 134,5 milyon euro ceza kesen İtalya Rekabet Kurumu, Amazon ve Apple'a "amazon.it"e uyguladıkları ayrımcı kısıtlamaları sonlandırması talimatını da verdi.

Amazon’dan yapılan açıklamada ise söz konusu cezanın "orantısız ve haksız" olduğu, cezaya itiraz edileceği bildirildi.

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