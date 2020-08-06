İtalya'dan Ryanair'a Covid-19 tehdidi

İtalya'nın sivil havacılık otoritesi ENAC, Covid-19 güvenlik kurallarına uyulmaması nedeniyle Ryanair'in ülkeye uçma iznini askıya almakla tehdit etti.



ENAC yaptığı açıklamada, İtalyan havaalanlarına gidip gelirken Covid-19 bulaşma riskini azaltmak için ulusal düzenlemelere "Ryanair'in sistematik olarak uymadığını" söyledi.

The Telegraph'ın aktardığı habere göre raporda, "Yolcular arasındaki mesafeye uyulmadığı gibi, bu mesafeden sapmaya izin veren koşullar da yer alıyor" şeklinde ifadeler bulunuyor.

İrlanda havayolu şirketi kuralları çiğnemeye devam ederse, Ryanair'in uçakları sadece yarı kapasitede uçuşlarını sürdürecek ya da uçuşları durdurulacak.



İDDİALARI YALANLADI



Ryanair, yaptığı açıklamada ENAC'ın suçlamalarını reddetti. Şu ifadelere yer verdi;



"Ryanair, İtalyan hükümeti tarafından belirlenen önlemlere tamamen uyuyor ve uçarken yolcularımızın sağlığını korumak için hem uçaklarımızda hem de havaalanlarında etkileşimi azaltmak için her şeyi yaptığımızdan emin olabilirler."

Dev havayolu şirketi tüm yolcuları çevrimiçi check-in yapmaya teşvik ettiğini ve "yolcuların hem biniş kapılarında hem de uçakta gereksiz yere toplanmasını önlemek için" belirli biniş prosedürlerinin uygulandığını savundu.

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