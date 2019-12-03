İtalyan Unicredit 8 bin işçi çıkaracak

İtalyan UniCredit'in 3 yıl içerisinde 500 kadar şubesini kapatarak 8 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığı bildirildi. Küçülme planı İtalya, Almanya ve Avusturya’da yoğunlaşacak.

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İtalya’nın önde gelen bankalarından Unicredit, 2020-2023 döneminde yaklaşık 8 bin işçiyi çıkaracağını ve 500 kadar şubesini de kapatacağını bildirdi. 

Milano merkezli bankadan yapılan yazılı açıklamada, İtalya, Almanya ve Avusturya’ya yoğunlaşmak üzere 2020 il 2023 arasındaki dönemde, personelin yüzde 12 oranında düşürüleceği, şubelerin de yüzde 17’sine denk gelen bölümünün kapatılacağı ifade edildi.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, bankanın toplamda 8 bin kadar işçiyi çıkaracağı, bununla birlikte bankanın iş gücünün yüzde 9’una denk gelen yaklaşık 500 şubesini de kapatacağı kaydedildi.

MALİYET 1,4 MİLYAR EURO

Bütünleştirme maliyetlerinin toplamda 1,4 milyar euro'yu bulacağı, bunun 1,1 milyarının İtalya’yı ilgilendirdiği, 0,3 milyarlık tutarının ise Avusturya ve Almanya’yı ilgilendirdiği belirtildi.

YAPI KREDİ'DEKİ PAYLARINI DEVRETTİ

UniCredit geçen hafta da Koç Topluluğu ile Yapı Kredi ve Koç Finansal Hizmetler’deki payların devirleri ile aralarındaki ortaklık sözleşmesinin feshini kapsayan anlaşmaları imzalamıştı.

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