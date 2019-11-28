İtalyan ve Türk yatırımcıların birbirlerine güveni tam

İtalya-Türkiye ekonomik ilişkilerinin masaya yatırıldığı "Tekrar ivme kazanan Türk ekonomisi ışığında Türkiye-İtalya ticari ilişkilerinde yeni fırsatlar" konulu ekonomik forumda İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı İstanbul Direktörü Riccardo Landi ve İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani birer konuşma yaptı.



Konuşmalardan sonra geçilen panelde ise Generali Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mine Ayhan, Türk Prysmian Kablo CEO’su Cinzia Farise, Ferrero Çikolataları Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, Yapı Kredi Bankası Uluslararası ve Çok Uluslu Firmalar Bankacılık Direktörü Fabio Bini, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Kırman ile Barilla Türkiye Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Piero Mirra yer aldı.



Konuşmasında Türkiye ve İtalya arasındaki ticaretin önemine vurgu yapan İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani “2018 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 20 milyar dolara yakın gerçekleşti. İtalya, Türkiye’nin Avrupa’da en büyük 2’nci, dünyada ise 5’inci ticaret ortağı konumunda. Ayrıca, 2019 yılında İtalya Türk ihracatının dünya genelinde en büyük 3’üncü pazarı oldu” dedi.



"KUŞAK-YOL PROJESİ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ"



İtalya’dan Türkiye’ye 2018 yılında gelen yatırımlara değinen Gaiani, “İtalya, 500 milyon euronun üzerine çıkarak Türkiye’ye dünya çapında en fazla doğrudan yatırım sağlayan ülke oldu. Ayrıca, İtalyan ve Türk şirketlerinin işbirliği Asya, Afrika ve Orta Doğu gibi üçüncü dünya ülke pazarlarındaki rekabetçiliklerini artırabilir. Kendimizi bu türden işbirliklerini kolaylaştırmaya adadık. Asyalı ortakların ağırlığını dengelemek ve Kuşak-Yol İnisiyatifi (BRI) sayesinde oluşan devasa fırsatlardan faydalanmak için İtalya ve Türkiye’nin birlikte çalışması gerektiğine kesinlikle eminim. İtalya, Türkiye’nin Avrupalı bakış açısını her daim destekliyor ve Ankara’nın kabulünün iptaline de karşı çıkıyor” diye konuştu.



İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini-İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani-İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Genel Sekreteri Fatih Ayçin

TÜRKİYE EKONOMİSİ CESUR ADIMLARLA YÜKSELİŞE GEÇTİ



İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini de 1885 yılında Türk ve İtalyan iş adamlarınca kurulan ve 650 üyeye sahip Odanın 134 yıldır iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik olarak çalıştığını söyledi.



Geçen yıl yapılan toplantıda Türkiye ekonomisi ile ilgili tereddütler olduğunu ancak bu sene tablonun değiştiğini kaydeden Manzini, "Türkiye attığı cesur adımlarla kur volatilitesini, enflasyonu ve ödemeler dengesi açığını dizginlemeyi başardı. Ekonomik gerilemenin dibini buldu ve yukarı gidiş başladı. Bunun yanında siyasi olarak da 2023'e kadar seçimin olmaması ülkeye ilave bir istikrar getiriyor. Ekonominin tekrar büyümeye başlamasından dolayı burada faaliyet gösteren veya Türkiye ile ticaret yapan şirketler 2020 senesine ve sonrasına çok daha iyimser gözle bakabiliyor" dedi.



Son senelerde çok taraflı ticaret anlaşmaları yolu ile ticareti ve yatırımı artırmanın yolunun tıkandığının görüldüğünü anlatan Manzini, şöyle devam etti: "Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki mevcut Gümrük Birliği anlaşmasının güncelleme ve derinleştirme müzakerelerinin halen başlamamış olması üzücü. İşte böyle bir ortamda ikili ilişkilerin önemi çok daha ön plana çıkıyor. İtalya ve Türkiye'nin ikili ticaret ve yatırım potansiyeli mevcut durumun çok daha yüksek seviyesinde bulunuyor. 1960'lı yıllardan bu yana Türkiye'ye yatırım yapan İtalyan sermayesi aralıksız olarak yatırımlarına devam ediyor. İtalyan sermayesi Türkiye'ye olan güvenini her zaman kanıtladı.”



TÜRKİYE’NİN EN ÇOK İHRACAT YAPTIĞI 3’ÜNCÜ ÜLKE İTALYA



Ekonomik forumun panelinde konuşan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Kırman, 2018 yılında Türkiye’den İtalya’ya satışların 9,6 milyar dolara ulaştığını ve İtalya’nın Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 3’üncü ülke olduğunu söyledi. Kırman, “2002’den bu yana yapılan yatırımlara bakıldığında, İtalyan şirketlerin Türkiye yatırımları 3 milyar doları geçti. Türk şirketlerin İtalya yatırımları ise aynı dönemde 400 milyon dolar seviyesine çıktı. Türk yatırımcılar, İtalya’yı Avrupa’ya açılan stratejik bir ülke olarak görüyor” dedi.



FERRERO’DAN GEÇTİĞİMİZ YIL 1 MİLYAR TL’LİK CİRO



Türkiye ile ortaklık kurmuş olan önemli İtalyan firmaları arasında yer alan Ferrero Çikolataları’nın Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu Türkiye operasyonunda geçtiğimiz yıl tüm zorluklara rağmen rekor kırdıkları bir yıl olduğunu belirtti. Tüzel kişilik olarak ilk defa 150 milyon TL’nin üzerinde kar ve 1 milyar TL ciro elde ettiklerini anlatan Gümüşlüoğlu, “Türkiye ve İtalya Amerika’ya ve hatta diğer Avrupa ülkelerine göre oldukça fazla ortak kültürel unsura sahip iki ülke. Üretim anlamında ise, teşvikler ve hammaddeye yakınlık oldukça cazip iken, bunun yanında iş gücü maliyetleriyle dünyada rekabetçi seviyedeyiz. Türkiye’de iyi eğitimli bir genç nüfus var, örneğin Ferrero olarak şirketimizin yaş ortalaması 31 ve hepsi iyi üniversitelerden mezun, benzer bir tablo ülke genelinde de mevcut” dedi.