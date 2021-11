“İyi bir yatırımcı olmak isteyenler, ilk 2 ayını eğitim ve araştırmaya ayırmalı!”

Hisse senedi yatırımlarının dijitale evrilmesiyle hareketlenen yatırım piyasasında finansal okuryazarlığın önemi gün geçtikçe artırıyor. Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) öncülüğünde yürütülen Türkiye Finansal Okuryazarlık Araştırması, Türkiye'de finansal bilgiye en az sahip olan bireylerin oranının 5 puan artarak, %75'e yükseldiğine işaret ediyor.

Finans uzmanı Tuncay Turşucu ile ünlü fenomen Michele Cedolin’i bir araya getiren 12 bölümlük podcast serisi, yatırım piyasasının rehberini sunuyor. Finansal okuryazarlık odağında yatırımcı adaylarının sorularının yanıtlandığı serinin ilk 5 bölümü Spotify, Apple, Google Podcasts, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser gibi mecralarda yerini aldı. İlk bölümde finansal okuryazarlığın ne olduğu ve nasıl kazanıldığı gibi sorular cevaplanırken, serinin yayınlanan diğer bölümlerinde finansal özgürlük, borsa, finansal enstrümanlar gibi kritik konular tartışılıyor.



“Doğru adımlarla al-sat işlemi uygulamak %40’larda getiri sağlar”



Yatırım enstrümanları ve finansal özgürlük kavramlarının masaya yatırıldığı bölümde yatırımcı adaylarına uzun vadeli yatırımların geleceği inşa etmek anlamına geldiğini anlatan Tuncay Turşucu, “Doğru yatırımı doğru zamanda yapmak gelecekteki finansal özgürlüğe kapı aralar. Bu aşamaya ulaşmak için uzun vadeli yatırım araçlarını önersek de kısa vadeli al-sat işlemleriyle de doğru adım atanlar el gelir elde edebilir. Fakat her şeyden önce 'duygusuz yatırım konsepti’ dediğimiz yöntemle finansal okuryazarlığı geliştirmek için adayların ilk 2 ayını sadece eğitime ve detaylı bir araştırma yapmaya ayırması gerekiyor. Bu aşama aracı yatırım şirketinin de araştırılarak yeteri kadar tanınması için de geçerli. Aracı şirketlerin çoğu yıllık kazancın %20’sini yatırımcılara temettü (kâr payı) olarak dağıtıyor. Bazı şirketler ise bu oranı %80’e kadar çıkarıyor. Bu yüzden şirketlerin yatırımcıya temettü verme alışkanlıklarından özsermaye grafikleri ile ilgili analist incelemelerine kadar pek çok konunun araştırılması, yatırımcıya önemli bir kaynak oluşturuyor” diyerek yatırımcı adaylarına borsa hesabı açmadan önce dikkat edilmesi gerek hususları aktardı.



“Yatırımcılar ilk aşamada anaparalarının en fazla %20’sini kullanmalı”



Yatırım yapmadan önce finansal okuryazarlığın önemli bir adım olduğuna dikkat çekilen podcast serisinde, al-sat ve yatırım yapmak arasında büyük bir fark olduğu adaylar için vurgulanıyor.

Al-sat işlemlerinin kısa vadede fiyat dalgalanmalarından faydalanmak olduğunun açıklanmasının yanı sıra finansal özgürlük için uzun vadeli yatırımların daha avantajlı bir süreç olduğu da tartışıldı. Tuncay Turşucu ise adaylara finansal özgürlük için zamanın verimli kullanılmasına şu sözlerle dikkat çekti: “İyi bir araştırma sonucu gerçekleşen yatırımlarda zaman her zaman dosttur. Fakat bunun öncesinde yatırımı bir eğitim süreci gibi kabul ederek her aşamasını rutin olarak takip etmek gerekiyor. Al-sat işlemlerindeki yatırımlar bu noktada hareket etmenize neden olarak kâr ve zarar payınızı aynı risk oranına taşırken uzun vadeli yatırımlarda getiri sağlayan faktörler zaman değil doğru yatırımdır. Yatırımcılar ise her ikisinde de olasılıkları göz önünde bulundurarak ilk adımda anaparasının hepsini değil, en fazla %20’sini kullanarak ilerlemeli."



“Borsa yatırımlarıyla TL’ye değer katmak mümkün”



Nakdi parasıyla geleceğe yatırım yapmak isteyenlerin hisse senetleri, vadeli işlemler, gibi araçları iyi bilmesi gerektiğinin altını çizen Tuncay Turşucu, “Ülkemizde dikkatler çoğu zaman dövizin üstünde toplanıyor, borsalardan yeteri kadar yararlanılmıyor. Oysa %20’lerde olan hisse senetlerine güvenmek ve borsa bilincinin kazanılmasıyla Türk Lirası’na da güvenerek değer katmak mümkün. Borsada yatırım yapmak için ise atılan adımları bilmek önemli. Aracı kurumlar bu noktada mihenk taşı oluyor” diyerek adaylara aracı şirketin konumunu şu sözlerle aktardı: “Aracı şirket olmadan borsada işlem yapılamaz. Bu noktada yatırım yapmak için aracı şirkete müracat ederek borsa hesabı açmak gerekiyor. Bu işlemde şirkete değil kendinize ait bir hesap açtığınız için olası aksaklıklarda hesabınız etkilenmiyor ve riske girmiyor.”



“5 lirayla şirket ortağı olunabilir”



Tuncay Turşucu yatırımcı adayları için hazırlanan podcast serisinde işlem aşamalarını şu sözlerle ifade etti: “Yatırım yapmanın alt bir limiti bulunmuyor ve yüksek bir birikime sahip olunması da gerekmiyor. Aracı şirket yoluyla 5 lirayla bile başlayarak şirkete emir yollama aşamasına geçilebilir. O sırada o fiyattan bir satıcı varsa emirler eşleşir ve işleme başlanır. Hisse senetleri bu noktada şirketin kâr payıdır ve yatırımcıya ortaklık payı, kurum toplantılarında söz hakkı gibi avantajlar sağlar. Bu yüzden gençlere gelecekteki finansal özgürlükleri için uzun vadeli borsa yatırım hesabı açmayı öneriyorum ve bunu üniversitelerde gerçekleştirdiğim etkinliklerde de sıklıkla dile getiriyorum.”



12 bölümlük Binomo Cast podcast serisi, Spotify, Apple, Google Podcasts, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser gibi mecralardan takip edilebiliyor.

Binomo’nun dünyasını keşfetmek için tıklayın.

(BU BİR İLANDIR)