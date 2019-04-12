Holmes Report tarafından her yıl düzenlenen ve iletişim projelerinin ödüllendirildiği SABRE EMEA Ödülleri’nin finalistleri belli oldu.



İz İletişim başvurduğu altı projesinin altısıyla SABRE EMEA Ödülleri’nde kısa listeye kaldı.

Erdemir’in Tarlalar Sürülsün Gelenek Sürsün, Beşiktaş Belediyesi’nin #363Kadın, Siemens Türkiye’nin Opera Yarışması, Akkök Holding’in Mamut Art Project, Turkcell’in Karanlıkta ve Sessizlikte Tango ile Geleceği Yazanlar projeleriyle SABRE Ödülleri’nde başvuran İz İletişim; altı projesiyle Türkiye’yi temsil edecek.

Kazananlar, 22 Mayıs’ta Londra’da düzenlenecek olan ödül töreninde açıklanacak.

İşte İz İletişim'in SABRE EMEA Ödülleri'nde finale kalan projeleri:



TARLALAR SÜRÜLSÜN, GELENEK SÜRSÜN



OYAK Maden Metalürji Grubu bünyesinde bulunan Ereğli Demir Çelik Fabrikaları, sadece Karedeniz Ereğli’de yetişen ve özel bir çilek türü olan fakat yok olmaya yüz tutan Osmanlı çileğini korumak için ‘Tarlalar Sürülsün, Gelenek Sürsün’ projesini hayata geçirdi. Osmanlı çileğinin üretimini artırma, yetiştiriciliğini teşvik etme, bölgedeki biyoçeşitliliğe ve türün korunmasına katkı sağlama hedeflerine sahip proje sayesinde toprağa küsen çiftçi yeniden tarlaya döndü ve tarihi Osmanlı çileğinin yok olma tehlikesi ortadan kalktı.



SİEMENS OPERA YARIŞMASI



Türkiye'nin dört bir yanında, operayla amatör ve profesyonel olarak ilgilenen herkese ulaşmak hedefiyle 20 yıldır düzenlenen Siemens Opera Yarışması, Siemens'in toplumsal anlamda sürdürülebilirliği destekleme yaklaşımının en önemli yansımalarından biri. Yarışmayı kazanan gençler, bursla gittikleri ülkelerde dünyanın en ünlü opera sanatçılarıyla çalışma fırsatı yakalıyor, yurt dışında konserler veriyor ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ediyorlar.



MAMUT ART PROJECT



Güncel sanatta yılın umut vadeden sanatçıları için benzersiz bir keşif alanı olmayı başaran Mamut Art Project, sanat kariyerinin başında olan bağımsız yeteneklerin çalışmalarını koleksiyonerler, küratörler, galeriler, kültür-sanat kurumları ve sanatseverlerle buluşturuyor. Ulaşılabilir sanat alternatifi olarak 2013 yılında yola çıkan ve 2015 yılından bu yana Akkök Holding ana sponsorluğunda düzenlenen Mamut Art Project, her yıl değişen jüri üyeleri tarafından başvurular arasından seçilen sanatçılara, kendi idareleri ile yürütebilecekleri, disiplinler arası bir paylaşım ve sergileme imkanı sağlıyor.



#363KADIN



Türkiye’de 2018’in ilk 10 ayında 363 kadın, maruz kaldığı şiddet sebebiyle hayatını kaybetti. İnsani Gelişmişlik Endeksi’nin ilk sırasındaki ilçe Beşiktaş Belediyesi adına, 25 Kasım Kadına Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde, toplumun dikkatini öldürülen kadınlara çekmek, 363 kadının şiddet kurbanı olduğunu ilçenin konumu ve popülaritesini kullanarak tüm ülkede farkındalık yaratmak hedeflendi.



TURKCELL GELECEĞİ YAZAN KADINLAR



Turkcell, bu yıl ikinci kez düzenlenen Geleceği Yazan Kadınlar projesi ile Dördüncü Sanayi Devrimi’nde kadınların daha fazla söz sahibi olması ve teknolojide kadın istihdamını artırmayı amaçlıyor. Proje ile lise ve üniversite mezunu ya da halen üniversitede okuyan 18 yaş üzeri, mobil teknolojiler geliştirip bu alanda iş kurmak ve çalışmak isteyen kadınlar hedefleniyor.



TURKCELL SESSİZLİKTE VE KARANLIKTA TANGO



Dünyada ilk kez Turkcell’in oluşturduğu “Dans ile Diyalog” projesi, biri görme diğeri işitme engelli çiftlerin tango yapabileceğini gösterdi. Dansın engel tanımadığı bu eşsiz deneyim, profesyonel tango eğitmeni Elif Ömüriş önderliğinde Turkcell Diyalog Müzesi’nde dileyen herkesin eğitim alabileceği bir platforma dönüştü.