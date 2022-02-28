Japon milyarderden Ukrayna'ya 1 milyar yen yardım: Cesur direnişiniz için

Japonya'da e-ticaret devi Rakuten Üst Yöneticisi (CEO) milyarder Hiroshi Mikitani, Ukrayna hükümetine acil yardım olarak 1 milyar yen (8,7 milyon dolar) bağışlayacağını açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.02.2022 - 09:17

Japon milyarderden Ukrayna'ya 1 milyar yen yardım: Cesur direnişiniz için

Sosyal medya hesabı Twitter'dan Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye yazdığı mektubunda Mikitani, Rusya'nın askeri müdahalesinden "oldukça sarsıldığını" kaydetti

"Düşüncelerim sizle ve Ukrayna halkıyla beraber" diyen Japon CEO, "Ukrayna halkı adına cesur direnişinizi gördüğümde, Ukrayna için bir şeyler yapabileceğimi düşündüm" ifadelerini kullandı.

e-ticaret devi Rakuten'in CEO'su Hiroshi Mikitani e-ticaret devi Rakuten'in CEO'su Hiroshi Mikitani

"Rusya ve Ukrayna'nın bu sorunu barışçıl yöntemle çözmesini ve Ukrayna halkının bir an önce barışa kavuşmasını ümit ediyorum" diyen Mikitani, ailesine danıştıktan sonra yardım kararı aldığını söyledi.

Japon milyarder, Rusya'nın askeri müdahalesinden etkilenen mağdur halka acil yardım kapsamında Ukrayna hükümetine 1 milyar yen (8,7 milyon dolar) bağışlayacağını bildirdi.

Mektubunda Mikitani, üç yıl önceki Ukrayna'nın başkenti Kiev ziyaretini anımsatarak "kentin güzelliğinden" ve Devlet Başkanı Zelenski'in "dijital teknolojilere yönelik bilgisinden" etkilendiğini de aktardı.

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