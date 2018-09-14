Japonya Prensesi Akiko Mikasa İstanbul ziyaretinde DEİK Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı ile bir süre sohbet etti. Anıtkabir’i ziyaretinde Atatürk’ün mozolesinin önündeki saygı duruşu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaretinde karelere yansıyan Türk bayraklı ojesiyle Türkiye’de gündem olan Japonya Prensesi Akiko Mikasa, DEİK Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı ile bir araya geldi.

Bu yıl 24’üncüsü gerçekleştirilecek Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı’na ilişkin basın toplantısı öncesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde düzenlenen Mikasa Vakfı Onursal Başkanlık Toplantısı’na katılan Prenses Mikasa, Tosyalı ile düzenlenecek olan ortak toplantı ve Türkiye-Japonya ekonomik ilişkileri üzerine bir süre sohbet etti.

Şerif Tosyalı-Akiko Mikasa

2.2 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Daha sonrasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tosyalı, Türkiye’de Japon doğrudan sermaye yatırım tutarının 2.2 milyar dolar seviyesine ulaştığını, Türkiye’de faaliyet gösteren Japon firmaların sayısının 195’i bulduğunu ve bu yıl düzenlenecek olan Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı’na 100 civarında Japon CEO’nun katılacağını söyledi.

VAKFI KALEHÖYÜK'Ü DESTEKLİYOR

Prenses Akiko Mikasa-Güler Sabancı (Atlı Köşk, Sakıp Sabancı Müzesi)

Japonya Altes Prensesi Akiko Türk iş dünyasının temsilcileriyle Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ev sahipliğinde düzenlenen törende bir araya geldi. Tören, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, Japonya Konsolosu Norio Ehara, Prens Mikasa Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sachihiro Omura, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, Orka Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’ın katılımlarıyla gerçekleşti. Türkiye’de kültürel çalışmalar yapan Prens Mikasa Vakfı’nın faaliyetlerinin tanıtıldığı törende, Vakıf tarafından yürütülen Kaman Kalehöyük kazılarıyla ilgili güncel bilgiler de paylaşıldı. Prens Mikasa’nın desteğiyle 1985 yılında başlayan kazı çalışmaları, geçen yıl itibarıyla yeni kurulan Prens Mikasa Vakfı’nın destekleriyle sürdürülüyor.

AŞKI İÇİN UNVANINI BIRAKTI (PRENSES AYAKO)