Japon SoftBank'tan Intel'e 2 milyar dolarlık yatırım

Anlaşmaya göre, SoftBank Intel'in adi hisse senetleri için hisse başına 23 dolar ödeyecek.



SoftBank'ın Intel'in adi hisse senetlerine 2 milyar dolarlık yatırım yapmasına yönelik anlaşmanın imzalandığı belirtilen açıklamada, SoftBank'ın Intel'e yaptığı yatırımın dijital dönüşümü, bulut bilişimi ve yeni nesil altyapıyı destekleyen ileri teknolojilere erişimi hızlandırarak yapay zeka devrimini mümkün kılma konusundaki uzun vadeli vizyonuna dayandığı kaydedildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen SoftBank Group Üst Yöneticisi (CEO) Masayoshi Son, bu stratejik yatırımın ileri yarı iletken üretimi ve tedarikinin ABD'de daha da genişleyeceğine ve Intel'in bu süreçte kritik bir rol oynayacağına olan inancı yansıttığını belirtti.



Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan da gelişmekte olan teknoloji ve inovasyonun pek çok alanında öncü olan ve ABD'de teknoloji ile üretim liderliğini ilerletme taahhütlerini paylaşan SoftBank ile ilişkileri derinleştirmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.