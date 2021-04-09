Japonya ve ABD çip tedariğinde işbirliği yapacak

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kajiyama Hiroşi, ABD'li mevkidaşı Gina Raimondo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede ticaret ve enerji ilişkilerini ele alan iki bakan, otomobil endüstrisini olumsuz etkileyen küresel yarı iletken tedarik zinciri problemine yönelik işbirliği yapılmasında anlaştı.



Kyodo ajansında yer alan haberde, işbirliği detaylarının, 16 Nisan'da ABD'de Başkan Joe Biden ile Başbakan Suga Yoşihide arasında düzenlenecek zirvede şekilleneceği ifade edildi.



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