Japonya ve ABD çip tedariğinde işbirliği yapacak

Japonya ile ABD, küresel otomotiv üretimi olumsuz etkileyen çip krizinin çözülmesine yönelik yakın işbirliği yapılmasında anlaştı.

Anadolu Ajansı 09.04.2021 - 12:05

Japonya ve ABD çip tedariğinde işbirliği yapacak

İlişkili Haberler

Otomotivde büyüyen çip krizi diğer sektörlere de yayılıyor

Otomotivde büyüyen çip krizi diğer sektörlere de yayılıyor

Japonya ve ABD'den Güney ve Doğu Çin Denizi'nde tehditlere karşı "kararlılık" mesajı

Japonya ve ABD'den Güney ve Doğu Çin Denizi'nde tehditlere karşı "kararlılık" mesajı

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kajiyama Hiroşi, ABD'li mevkidaşı Gina Raimondo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ticaret ve enerji ilişkilerini ele alan iki bakan, otomobil endüstrisini olumsuz etkileyen küresel yarı iletken tedarik zinciri problemine yönelik işbirliği yapılmasında anlaştı.

Kyodo ajansında yer alan haberde, işbirliği detaylarının, 16 Nisan'da ABD'de Başkan Joe Biden ile Başbakan Suga Yoşihide arasında düzenlenecek zirvede şekilleneceği ifade edildi.

ARŞİV: ÇİN'DEN ÇİP KRİZİ İÇİN YENİ ADIM

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...