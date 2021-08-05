Japonya'da ayağı kayıp düşen müşteriye 190 bin dolar tazminat ödenecek

Japonya'da bir süpermarket, manav reyonundan alışveriş yaptığı sırada ayağı kayıp düşen müşterisine 21 milyon yen (190 bin dolar) tazminat ödeyecek.

Anadolu Ajansı 05.08.2021 - 15:38

Japonya'da ayağı kayıp düşen müşteriye 190 bin dolar tazminat ödenecek

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Japonya'da Tokyo'nun güneydoğusundaki Kanagawa eyaletinde bir süpermarketin manav reyonundan marul alan müşteri, ayağının kayması sonucu düştü.

Sakat kalan 60 yaşlarındaki adam, bu duruma ıslak zeminin sebep olduğu iddiasıyla süpermarkete tazminat davası açtı.

Tokyo Bölge Mahkemesi, olay sonrası açılan ve 5 yıl süren davanın son duruşmasında kararı açıkladı.

190 BİN DOLAR TAZMİNAT

Hakim Heyeti Başkanı Yukio Şinada, marul yapraklarından damlayan suların zemini ıslattığını, süpermarket yönetiminin bu durumun farkında olmasına rağmen gereken tedbirleri almadığını belirtti.

Mahkeme, süpermarketin, düşüp sakat kalması ve gelir kaybına uğraması sebebiyle müşterisine 21 milyon yen (190 bin dolar) tazminat ödemesine hükmetti.

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