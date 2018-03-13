Japonya'ya ilk tavuk ihracatı

Türkiye'den Japonya'ya ilk tavuk ihracatını Has Tavuk firması yaparken, 500 tonluk ihracat bağlantısının konteynerleri bu ülkeye giriş yaptı.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk kanatlı etinin Japonya'ya ilk sevkiyatı vesilesiyle Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyona katıldı.



Uzun uğraşlardan sonra Japonya'ya Türk beyaz et ürünlerinin ulaştığını belirten Zeybekci, bu ürünlerin burada tadılacağını söyledi.



İki günlük Tokyo temasları kapsamında üç ayrı Japon mevkidaşıyla, Japonya'nın önde gelen kuruluş ve iş adamlarıyla önemli görüşmeler yaptığını bildiren Zeybekci, "Ziyaretimizin en önemli gündem maddelerinden birisi, iki ülke arasında 2014 yılından beri sürdürülen serbest ticaret anlaşması. Bu konudaki görüşmelerin sekizincisini tamamladık, dokuzuncu toplantıyı nisanda yapacağız" dedi.



Zeybekci, 4,7 milyar dolarlık ticaret hacminin Türk ve Japon dostluğuna yakışmadığını da ifade ederek, "Bunun dört beş kata çıkmasını istiyoruz ki Türk Japon dostluğuna hemen hemen yakışır. Japonya'yı çok önemsiyoruz, 2018'in iki ülke ekonomik ilişkilerinde tarihi dönüm noktası olacağına inanıyoruz" diye konuştu.