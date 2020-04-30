Jeff Bezos, servetine 5 milyar dolar daha ekledi

Wall Street'te corona virüs döneminde hiçbir şirket Amazon.com kadar çok değer kazanmadı. Şubat ortasından bu yana online perakende ve bulut bilgi işlem pazarı büyüklüğü 90 milyar doların üzerine çıkarken, Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'un servetine de 5 milyar dolar ekledi.

30.04.2020 - 13:09

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Corona virüs salgınının ekonomik açıdan en çok yaradığı isimlerin başında Amazon'un sahibi Jeff Bezos geliyor. 

ABD'de ekonomilerin yavaş yavaş açılacağına yönelik beklentiler Wall Street'te son dönemde olumlu rüzgarların esmesini sağlasa da S&P 500, şubat ayı ortasından bu yana toplamda yüzde 13 ekside bulunuyor.

Ancak borsalardaki bu kayıp online perakende sektörüne yansımadı.

Tüketicilerin alışverişlerini internete kaydırması ve geleneksel alışveriş yöntemlerini terk etmesiyle sektörün en büyüğü olan Amazon hisseleri aynı dönemde yüzde 9 değer kazandı.

2020 başından bu yana bakıldığında ise hisselerdeki artış yüzde 25'e dayandı.

Amazon hisselerindeki artış şirketin kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'un servetinin de artmasını sağlıyor.

Bezos'un serveti şubat ortasından bu yana 5 milyar dolar daha artarken, 143 milyar dolara ulaştı. Bezos'un en yakın rakibi olan Bill Gates'in serveti ise 107 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

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