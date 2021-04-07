Jeff Bezos'tan vergi artışına destek

ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon'un sahibi ve dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos, yaptığı açıklama ile Biden'in altyapıya odaklanmasını desteklediğini belirterek, Demokratlar ile Cumhuriyetçileri birlikte çalışmaya çağırdı.

Bezos, "ABD'nin rekabet gücünü koruyan veya artıran düzenlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Biden, daha önce Amazon'u çok az vergi ödemesi yapan şirket olarak örnek göstermişti. Biden, daha önce 2,3 trilyon dolarlık altyapı projesi açıklamış, buna paralel kurumlar vergisi yüzde 21'den yüzde 28'e getirmeyi planladıklarını duyurmuştu.

