1994 yılından bu yana CEO olarak görev yaptığı ve kurucusu olduğu Amazon’daki görevinden geçtiğimiz günlerde ayrılan Jeff Bezos’un serveti rekor seviyeye ulaştı.

ABD Savunma Bakanlığı’nın Microsoft'un kazandığı ihaleyi iptal etmesinin ardından Amazon hisselerindeki yükselişin etkisiyle Bezos’un serveti 211 milyar dolar oldu.

Pentagon’dan gelen karar sonrası Amazon inc hisseleri bir gün içerisinde yüzde 4,7 yükselirken, Bezos’un serveti 8,4 milyar dolar arttı.

ELON MUSK’IN REKORUNU KIRDI

ABD eski Başkanı Donald Trump döneminde yapılan ve Microsoft'un kazandığı ihaleyi Pentagon'un iptal etmesiyle birlikte hisselerde artış yaşandığı kaydedilirken Amazon'un sahibi Bezos’un kişisel servetinin 211 milyar dolara ulaşarak yeni rekor seviyeyi gördüğü aktarıldı.

Tarihte kaydedilen en yüksek servet miktarına ulaşan Bezos, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın geçtiğimiz Ocak ayında ulaştığı 210 milyar dolarlık en yüksek servet rekorunu da kırmış oldu.

AMAZON MAHKEMEYE TAŞIMIŞTI

Pentagon'un bilgi altyapısının modernizasyonuna ilişkin 10 milyar dolarlık dev teknoloji ihalesini, 26 Ekim 2019'da Microsoft kazanmıştı.

Amazon ise JEDI bulut ihalesinin taraflı ve hatalarla dolu bir değerlendirmeyle Microsoft şirketine verildiği gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu.

Amazon ayrıca eski ABD Başkanı Donald Trump ile şirketin kurucusu Jeff Bezos arasındaki anlaşmazlıktan dolayı ihalenin Amazon'a verilmediğini iddia etmişti.