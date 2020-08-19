Johnson Johnson, 6,5 milyar dolara Momenta'yı satın alıyor

Johnson Johnson, otoimmün hastalıklarda tedavilere odaklanan Momenta Pharmaceuticals'ı 6,5 milyar dolara satın almak için anlaşma imzaladı.

Reuters 19.08.2020 - 15:59

Johnson Johnson, 6,5 milyar dolara Momenta'yı satın alıyor

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Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden Johnson & Johnson, otoimmün hastalıklarda tedavilere odaklanan Momenta Pharmaceuticals'ı 6,5 milyar dolara satın almak için anlaşma imzaladı.

Amerikan kozmetik şirketi Johnson&Johnson'dan yapılan açıklamaya göre, Momenta Pharmaceuticals, ABD'li şirketin hisse başına 52,50 dolar olan teklifini kabul etti.

Söz konusu teklif, Momenta Pharmaceuticals'ın hissesinin dünkü borsa kapanış fiyatının (30,81 dolar) yüzde 70'ten daha fazlasına denk geliyor.

Johnson & Johnson'dan yapılan açıklamada, "Janssen, birçoğu 1 milyar doları aşabilecek önemli yüksek yıl satışları potansiyeline sahip sınıfında birinci endikasyon olan birden fazla lansman sunma potansiyeline sahip olacak" dedi.

Satın almanın gerekli izinlerin alınmasının ardından bu yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Anlaşma haberi, Fransız Sanofi'nin otoimmün hastalık tedavileri için ABD'li Principia Biopharma Inc'i 3,7 milyar dolara satın alacağını duyurmasından birkaç gün sonra geldi.

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