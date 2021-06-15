JP Morgan, 500 milyar dolar nakit ile faizin yükselmesini bekliyor

JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, bankanın nakit stokladığını ve faiz oranlarının artmasını beklediğini söyledi.

Reuters 15.06.2021 - 10:06

JP Morgan, 500 milyar dolar nakit ile faizin yükselmesini bekliyor

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JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, Banka'nın 500 milyar dolar tutarında nakit stoğu olduğunu ve önümüzdeki aylarda bu stoğu daha yüksek faiz oranlarıyla yatırmayı beklediklerini belirtti.

"Faiz oranlarının biraz daha uzun süre düşük kalmasını bekliyoruz" şeklinde konuşan Dimon, "Bilançomuza bakarsanız, 500 milyar dolar nakitimiz var. Biriktirmeye devam ediyoruz ve daha yüksek faizler ile yatırım için fırsat bekliyoruz" dedi.

Planlarının bankanın hem kısa hem de uzun vadeli faiz oranlarında artıştan faydalanması olduğunu belirten Dimon, "Bu, gelecek 6-9 ayda vereceğimiz kararlara bağlı olacak. Ama, bugün itibariyle daha yüksek faiz ve daha fazla enflasyon görmeyi beklemiyorum" diye konuştu.

Küresel piyasalar NATO Zirvesi'nin ardından karışık bir seyir izlerken, gözler yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.

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