Yatırım bankası JP Morgan, doların küresel rezerv para statüsünü kaybedeceğini öngördü.



JP Morgan'ın Döviz, Emtia ve Faiz Stratejisti Craig Cohen, müşterilerini buna göre pozisyon almaları gerektiği konusunda uyardı.



Cohen, yazdığı raporda Amerikan para biriminin yaklaşık 100 yıldır küresel rezerv para olduğunu ve sadece Amerikalıların değil dünyanın her yerinde birçok yatırımcının portföyünde dolar ağırlığı oluşturarak rahat ettiğini vurguladı.



Cohen, "Ancak doların dünyanın hakim parası olma özelliğini kaybedebileceğine inanıyoruz. Yapısal nedenler ve dönemsel engeller nedeniyle orta vadede değerini yitirebilir" yorumunu yaptı.