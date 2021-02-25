JP Morgan'dan Bitcoin açıklaması

Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan, Bitcoin'de mevcut fiyatın kendi adil değer hesaplamalarının çok üstünde olduğunu bildirdi.

NTV Haber 25.02.2021 - 13:48

JP Morgan'dan Bitcoin açıklaması

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ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın değerlendirmesinde Bitcoin'in eylül ayından bu yana yalnızca 11 milyar dolarlık kurumsal yatırımcı girişi olmasına karşın kripto para biriminin piyasa hacminin aynı zaman diliminde 700 milyar dolar arttığı kaydedildi.

Raporda, Bitcoin'in mevcut ortamda bir hedge aracı olarak değer taşımadığı yorumunda da bulunuldu. Bitcoin'e yatırımı tercih eden yatırımcılar ile hisse senedi piyasasında tekil isimleri tercih eden yatırımcı profili arasında önemli bir benzerlik bulunduğu ifade edildi.

JP Morgan, son 1 yıllık dönemde hisse senedi piyasalarının hareketi ile Bitcoin arasında korelasyon oluştuğu, bunun önümüzdeki dönemde de sürmesinin beklendiğini belirtti.

ARŞİV: BİTCOİN'DE YÖN NE OLACAK?

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