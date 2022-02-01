Kademeli elektrik tarifesine  düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı

Yılbaşında yapılan zammın ardından tartışma konusu olan elektrik faturaları için yeni bir adım atıldı, ilk kademe tüketim sınırı değişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek fatura şikayetleri üzerine yapılan çalışma sonucu en düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarının 7 kilovata, dolayısıyla150 kilovat olan sınırın, 210 kilovata yükseltildiğini açıkladı.



Yeni düzenlemeyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DÜZENLEMEYLE FATURADA NE DEĞİŞECEK?



Peki bu değişiklik faturaya nasıl yansıyacak?



210 kilovatsaatlik tüketimin, yılbaşında yürürlüğe giren tarifeye göre 329 lira fatura tutarı vardı.



Yeni kararla 210 kilovatsaatlik tüketimin fatura tutarı 287 lira olacak.



42 lira indirim sağlanacak.

