Kadın girişimciler ve kooperatifleri için iş fırsatları

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından dün İstanbul’da düzenlenen İş Buluşmaları ve Eşleştirme Etkinliği’nde (B2B), kadın kooperatifleri ve kadın girişimciler, önde gelen Türk şirketleri ile ortak iş olanaklarını araştırma fırsatı buldu. Etkinlik, Japon Hükümeti’nin 1,1 milyon dolar finansman sağladığı, UNDP ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından kadın girişimciliği konusunda yürütülen işbirliğinin bir parçası olarak gerçekleştirildi.



İş Buluşmaları ve Eşleştirme Etkinliği’ne, Türkiye’de önde gelen perakendeciler, üreticiler ve e-ticaret platformlarından 40’dan fazla temsilci, Türkiye’nin 36 ilindeki kadın kooperatiflerinden 42 temsilci ve 19 Türk ve Suriyeli girişimci katıldı. “Amacımız, kendi işlerini kuran girişimci kadınların, büyük yurtiçi ve yurtdışı pazarlara erişiminde hayati önem taşıyan tedarik zincirleriyle bağlantı kurmasını sağlamaktır” diyen UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadın kooperatifleri ve kadınların yönettiği şirketler, pazarda talep edilen ürünleri tedarik ediyor olmaları sayesinde, kendi üyelerinin geçim olanakları ve kendine yeterliğini artırmada büyük potansiyel taşıyor. Ancak bu potansiyelin gerçekleşmesi için bağlantıların kurulması gerekiyor, işte bugünkü B2B eşleştirme etkinliğinde bunu gerçekleştirmeyi umuyoruz.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek ise B2B eşleştirme etkinliğine dair şu açıklamalarda bulundu: “Kadınlarımızın sadece istihdam edilmelerini değil, girişimci olarak da varlık göstermeleri gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle kadın girişimciliği için özel uygulamalar yürütüyor, politikalar geliştiriyoruz. Kapasite geliştirme faaliyetlerinden, markalaşmaya, pazarlamadan finansmana erişime kadar uçtan uca tasarlanmış bir çok destek programı uyguluyoruz. UNDP iş birliğinde geliştirdiğimiz ve Japon Hükümeti tarafından desteklenen İşten Sosyal Uyuma Projesi de bu tasarımlarımızı hayata geçirmek için büyük fırsat oldu. Politika geliştirme sürecimizi pratik hale dönüştürmüş olduk.”



İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI KONUŞULDU



Etkinlikte tanınmış kadın girişimciler Demet Sabancı, Şehadet Çitil ve Sanabel Marandi kendi başarı öykülerini katılımcılarla paylaşarak onların gelecekteki iş yolculuklarına ilham verdiler. Kapital Medya Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan, Bebemoss kurucusu İzabela Erşahin, moda tasarımcısı Aslı Filinta ve Çiya Restaurant kurucusu Musa Dağdeviren’in konuşmacı oldukları panelde, bugünkü küresel bağlamda karşılaşılan zorluklarla nasıl başa çıkılabileceğine ilişkin tavsiyeler sunuldu. Tartışma konuları arasında, her biri iş dünyasında başarı için vazgeçilmez önemde olan yerelin gücü, tasarımın dönüştürücü etkisi, adil ticaret ve e-ticaretin ardındaki itici güç, müşteri ilişkileri yönetimi, dijitalleşme ve yeni medya ortamı yer aldı.