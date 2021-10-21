Ocak ayında başlattığı 'Eşitliğin Cinsiyeti Yoktur' projesi ile Birleşmiş Milletler'in belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusu ile ilgili çalışmalar yapan Mars Logistics, proje kapsamında 2 kadın TIR sürücüsüne istihdam sağladı. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) bu yıl 15.’sini açıkladığı Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’na göre, dünya çapında cinsiyet eşitliğinin sağlandığını bir nesil daha göremeyecek. Covid-19'dan önce, küresel cinsiyet eşitsizliğinin 99,5 yıl içinde giderileceği tahmin ediliyordu, pandeminin etkisiyle bu süre 135,6 yıla çıktı.WEF'in 156 ülkeyi kapsayan araştırması, cinsiyet eşitliği konusunda karamsar bir tablo çizse de özel sektör kuruluşları gerek kadın istihdamını gerekse toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığı artırmak üzere çalışıyor. Bunlardan biri de Mars Logistics. Şirket, bu yılın başında hızlandırdığı toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları kapsamında, 79 kadına istihdam sağladı. Şirkette çalışmaya başlayanların arasındaki 2 kadın TIR sürücüsü dikkat çekiyor."KADIN İSTERSE BAŞARAMAYACAĞI İŞ YOK"Mars Logistics’in kadın sürücüleri Sevil Yıldız ve Kübra Şeker’in ikisi de 40’larında ve birer çocuk sahibi. İkisi de bugüne kadar çeşitli işlerde çalışmış."Her meslekte olduğu gibi TIR sürücülüğünün de zorlukları var" diyen kadın sürücülerden Sevil Yıldız, çocukluğundan beri TIR sürücüsü olmayı hayal ettiğini belirterek “Yaptığımız iş kolay değil! TIR sürücülüğü erkek işidir, kadın yapamaz diye bakıyorlar ancak kadın isterse başaramayacağı iş yok. Yeter ki istesinler, cesaret etsinler" dedi. Kübra Şeker ise, "Türkiye'de bu mesleği yapan kadın fazla olmadığından, insanlar hem yadırgıyor hem de çok mutlu oluyor. Bence günümüzde hiçbir işin kadını erkeği kalmadı. Araç kullanmayı seven herkes TIR sürücüsü olabilir" diye konuştu."EŞİTLİĞİN CİNSİYETİ YOKTUR"Mars Logistics, ocak ayında start verdiği Eşitliğin Cinsiyeti Yoktur projesiyle Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yoğun çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda ikisi TIR sürücüsü 79 kadına istihdam sağlayan Mars Logistics’in Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu, "Kadına yönelik her türlü negatif ayrımcılığın önlenmesinin, cinsiyetlerin arasında eşitliğin sağlanmasının herkesi ilgilendiren toplumsal bir sorun olduğuna inanıyoruz. Bu sorunun adı ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ olarak konmadan önce de Mars Logistics olarak eşitliği savunan, buna göre hareket eden, bu düşünceyi her alanda yaymaya çalışan bir şirkettik. Bu yılın başında, kararlılığımızı ortaya koymak ve çalışmalarımızı hızlandırmak üzere, Mars Gönüllüleri’nin de katılımlarıyla ‘Eşitliğin Cinsiyeti Yoktur’ diyerek içselleştirdiğimiz bu yaklaşımı projeye dönüştürdük" dedi.Uzun soluklu olmasını planladıkları projenin ilk etapta yurt içinde başladığına dikkat çeken Garip Sahillioğlu, "Bu süreçte Fransa, İspanya ve Lüksemburg’daki şirketlerimizden de büyük ilgi ve destek gördük. Şu an için yurt içine odaklandık, ilerleyen dönemlerde yurt dışında da çalışmalar yapmayı planlıyoruz" dedi."KADIN SÜRÜCÜ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ" “Herhangi bir işin iyi yapılıp yapılamayacağının ölçütünün cinsiyet olmadığına inanıyoruz” diyen Garip Sahillioğlu, sözlerine şöyle devam etti:"Bizim için önemli olan tarafsız bir şekilde değerlendirme yaparak doğru kişileri doğru pozisyonlara yerleştirmek. Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan şeffaf bir şekilde gerçekleştirdiğimiz işe alımlarda 2 kadın TIR sürücüsü arkadaşımızla çalışmaya başladık. Mars Logistics olarak kadına yönelik her türlü negatif ayrımcılığın karşısındayız. Şirketimizin her alanında sürdürdüğümüz eşitlik politikamızı uygulamaya, projeler geliştirmeye ve kadın sürücü istihdam etmeye devam edeceğiz."