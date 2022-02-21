Kadınlara konut satışında ilk sıra Çanakkale'nin

TÜİK istatistiklerinden derlenen bilgilere göre, ülke genelinde 2021'de satılan 1 milyon 492 bin konutun 506,5 bini kadınlar tarafından alınırken, Türkiye ortalaması yüzde 33,95 olarak gerçekleşti.



Erkeklerin aldığı konut sayısı 819,7 bin adet oldu. 28 bin 900 konut için ortak tapu yapıldı, konutların 136,7 bin adedini de diğer satışlar oluşturdu.



Kadınlara konut satış oranında şampiyon il yüzde 42,72 ile Çanakkale oldu. Çanakkale'de satılan 12 bin 236 adet konutun 5 bin 228'sini kadınlar aldı. Çanakkale'yi, yüzde 42,45 ile Balıkesir izledi. Sadece 2 ilin yüzde 40'ı aştığı görüldü.



Bu alanda Edirne yüzde 39,56 ile üçüncü, Denizli yüzde 39,45 ile dördüncü, Karaman yüzde 39,40 ile beşinci, İzmir yüzde 39,32 ile altıncı, Muğla yüzde 39,26 ile yedinci, Nevşehir yüzde 38,84 ile sekizinci, Aydın yüzde 38,73 ile dokuzuncu ve Kırklareli yüzde 38,50 ile onuncu sırada yer aldı.

KADINLARA KONUT SATIŞI İSTANBUL'DA YÜZDE 30,13, ANKARA'DA YÜZDE 35,44 OLDU

İlk 20'de bulunan diğer iller ise Uşak, Giresun, Sinop, Zonguldak, Sakarya, Burdur, Konya, Adana, Düzce ve Diyarbakır olarak sıralandı.



Geçen yıl 276 bin 223 adetle en çok konutun satıldığı İstanbul'da kadınların konut sahipliği oranı yüzde 30,13 (83 bin 226 adet) olarak gerçekleşti.



Söz konusu oran Ankara'da 35,44, Bursa'da 35,91 ve Antalya'da yüzde 29,54 olarak gerçekleşti.



EN DÜŞÜK ORAN MUŞ VE ARDAHAN'DA



Türkiye genelinde 2021'de satılan konutlarda kadın sahipliği oranının en düşük olduğu il yüzde 21,36 ile Muş oldu. Muş'ta el değiştiren 2 bin 691 konutun 575'ini kadınlar aldı.



Muş'u, yüzde 22,01 ile Ardahan, yüzde 22,93 ile Ağrı, yüzde 23,03 ile Adıyaman, yüzde 23,45 ile Siirt izledi.



Bingöl, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Kars da en düşük oranlı iller arasında yer aldı.