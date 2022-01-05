Kahve 2021'i 11 yılın en büyük fiyat artışıyla kapattı

Kahve fiyatları 2021'de yüzde 76,30 yükselerek yılı 2010'dan bu yana en büyük fiyat artışıyla kapattı.

Haberler - ntv.com.tr 05.01.2022 - 10:26

Kahve 2021'i 11 yılın en büyük fiyat artışıyla kapattı

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fiyatları 2021'de son 11 yıldaki en büyük yükselişini kaydetti.

Bloomberg'de yer alan habere göre, gösterge olarak kabul edilen Arabica vadeli kontratları bu sene New York piyasasında yüzde 76 yükselerek pound başına 2,25 dolara kadar çıktı.

Dünyanın en büyük Arabica kahve çekirdeği üreticisi olan Brezilya'da olumsuz iklim koşulları ve kahve plantasyonlarındaki azalma küresel tedarik sıkıntılarını artırdı. Bununla birlikte navlun ve lojistik kısmında yaşanan fiyat artışları da kahve fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

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