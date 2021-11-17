Kahve fiyatları 10 yılın zirvesinde

Kahve fiyatları, sene başından bu yana yüzde 90 civarında yükselerek 10 yılın zirvesine ulaştı.

Haberler - ntv.com.tr 17.11.2021 - 16:46

Kahve fiyatları 10 yılın zirvesinde

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fiyatları, küresel tedarikte darboğaz yaşanabileceğine dair endişelerle 10 yılın zirvesine tırmanarak kilogram başına 5,07 dolara yükseldi.

Bloomberg'in haberine göre Arabica vadeli kontratları, Brezilya’daki üretimin azalmasıyla sene başından bu yana yüzde 90 civarında yükseldi.

Yüksek gübre fiyatları ve tedarik maliyetleri fiyatların yükselişinde rol oynarken Avrupa ve ABD gibi tüketiciler Kolombiya ve Vietnam gibi üreticilerden kahve tedarik etmek konusunda sıkıntı yaşadı.

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